الأحوال المدنية: استخراج 48,610 بطاقات وإصدارات مميكنة خلال القوافل المتنقلة بـ10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل متنقلة مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات، لتيسير حصول المواطنين على خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة.

قطاع الأحوال المدنية يواصل إرسال القوافل المتنقلة

وشملت المحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، مطروح، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء.

أسفرت الجهود عن استخراج 8917 بطاقة رقم قومي، واستخراج 41,219 مُصدرًا مميكنًا، وتلبية الطلبات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة (15340) و(15341)، مما نتج عنه استخراج 738 بطاقة رقم قومي و91 مُصدرًا مميكنًا وتوصيلها في ذات اليوم.

كما تم إيفاد مأموريات خاصة للحالات الإنسانية (كبار السن – ذوي الهمم – المرضى) أسفرت عن استخراج وتجديد بطاقات لـ 58 حالة، واستخراج وتجديد بطاقات لـ 222 مواطنًا بالعاصمة الإدارية والنوادي الرياضية، واستخراج وتجديد بطاقات لـ 365 مواطنًا عبر المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف".

كما تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 20 سبتمبر 2025 نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين.

وقد لاقت هذه الجهود إشادة كبيرة من المواطنين، لما لها من مردود إيجابي في توفير الوقت والجهد وتجسيد حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة حضارية ومتميزة.

