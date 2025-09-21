ضبط المتهمين بالتعدي على حارس عقار وزوجته في الطالبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعدي عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بأحد شوارع الطالبية بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبيّن أن المجني عليهما هما حارس عقار وزوجته يقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية، وقد تعرضا للاعتداء ما تسبب في إصابتهما بكدمات متفرقة.

وأوضحا في أقوالهما أن المعتدين هم من قاطني العقار محل عملهما، برفقة 4 عمال استعان بهم، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

ضبط المتهمين

تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهمين الخمسة، وضُبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات مع حارس العقار وزوجته.

الإجراءات القانونية

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.