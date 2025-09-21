الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط المتهمين بالتعدي على حارس عقار وزوجته في الطالبية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعدي عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بأحد شوارع الطالبية بمحافظة الجيزة.

 تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبيّن أن المجني عليهما هما حارس عقار وزوجته يقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية، وقد تعرضا للاعتداء ما تسبب في إصابتهما بكدمات متفرقة.

نار الانتقام، الداخلية تكشف ملابسات فيديو تقييد طفلة

الداخلية تنفي إدعاءات الإخوان بشأن إضراب قياديين بالجماعة عن الطعام

 وأوضحا في أقوالهما أن المعتدين هم من قاطني العقار محل عملهما، برفقة 4 عمال استعان بهم، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

ضبط المتهمين

تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهمين الخمسة، وضُبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات مع حارس العقار وزوجته.

 الإجراءات القانونية

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

