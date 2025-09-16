الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
من العظام إلى البشرة، 14 فائدة صحية لتناول الخيار

الخيار، فيتو

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية على مستوى العالم ورغم انت لا يستخدم فى الطهى إلا أنه مهم فى تحضير المقبلات والسلطات والمخللات.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخيار من أكثر الخضروات شيوعا واستهلاكا حول العالم، وهو ليس مجرد مكون بسيط في السلطة، بل غذاء غني بالعناصر المفيدة التي تدعم صحة الجسم من الداخل والخارج.

وأضاف السيد، أن من فوائد الخيار للصحة:-

  • الخيار يحتوي على نسبة عالية جدا من الماء تصل إلى نحو 95%، ما يجعله مهم للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، وتناوله يساعد في تعويض السوائل المفقودة وتقليل الشعور بالعطش.
  • تناول الخيار أو وضع شرائحه على الوجه يساعد في تهدئة البشرة الجافة وترطيبها بعمق.
  • شرائح الخيار الباردة تستخدم لتقليل تورّم العينين والهالات السوداء بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب.
  • احتواؤه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين يساهم في حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويؤخر ظهور التجاعيد.
  • الخيار منخفض جدا في السعرات الحرارية وغني بالألياف والماء، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية أثناء الحمية الغذائية، والألياف الموجودة فيه تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، وتساعد في تنظيم الشهية.
  • الألياف القابلة للذوبان في الخيار، مثل البكتين، تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما يساعد الماء الغزير فيه على تسهيل عملية الهضم ومنع الجفاف المعوي.
  • الخيار يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان في تنظيم ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة فيه تساهم في تقليل الالتهابات التي قد تؤثر على الأوعية الدموية.
  • الخيار يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين K، وهو عنصر مهم لتقوية العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم، وإدخاله ضمن النظام الغذائي يساعد في حماية العظام من الهشاشة مع التقدم في العمر.
  • نظرا لاحتوائه الكبير على الماء، يساعد الخيار في تنشيط عمل الكلى وطرد الفضلات والسموم من الجسم عبر البول، مما يعزز صحة المسالك البولية ويقلل خطر تكون الحصوات.
  • الخيار غني بمركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات واللجنين، التي تحمي الخلايا من التلف، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وتدعم صحة الجهاز المناعي.
  • تناول الخيار أو وضع شرائح منه في الفم لبضع دقائق يساعد على تنشيط إفراز اللعاب وتقليل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة بفضل محتواه من الماء والألياف.
  • الخيار يحتوي على السيليكا، وهي مادة معدنية مهمة لصحة الأظافر والشعر، حيث تمنحهما القوة واللمعان وتقلل من تقصف الأطراف وضعف الأظافر.
  • تناول الخيار كوجبة خفيفة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والماء، مما يساعد على تحسين التركيز وتقليل الشعور بالإرهاق، خصوصا خلال النهار أو بعد النشاط البدني.
  • يفضل تناوله طازج مع القشر، لأن معظم العناصر الغذائية تتركز في القشرة.
