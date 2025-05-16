فوائد الخيار، تناوله ضروري في الطقس الحار حفاظا على الصحة

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يعشقه الكبار والصغار وعادة يقدم كما هو أو في السلطة والمقبلات.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من الماء.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضراوات الشائعة التي تنتشر في معظم أنحاء العالم، ويستخدم بكثرة في السلطات والمقبلات، كما يدخل في العديد من وصفات العناية بالبشرة، ورغم بساطة شكله وطعمه، فإن للخيار فوائد صحية وغذائية وجمالية عظيمة تجعله من الأطعمة التي ينصح بتناولها يوميًّا.

القيمة الغذائية للخيار

وأضاف السيد، أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى 95%، مما يجعله مهم لترطيب الجسم خاصة فى الطقس الحار، كما يحتوي على كميات معتدلة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، وفيتامين K، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، ويتميز الخيار بأنه منخفض السعرات الحرارية وخال من الدهون.

فوائد الخيار للصحة

فوائد الخيار للصحة

وتابع، أن من فوائد الخيار التي تدفعنا لتناوله:

بفضل احتوائه الكبير على الماء، يعد الخيار وسيلة فعالة للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة في فصول الصيف الحارة.

الألياف الموجودة في قشرة الخيار تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما يساهم في تنظيف القولون من السموم.

الخيار يحتوي على مضادات أكسدة، مثل الفلافونويدات، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الخيار قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وله دور محتمل في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

يحتوي الخيار على فيتامين K، الذي يعتبر عنصر أساسي في بناء العظام وتقويتها.

بسبب قلة سعراته الحرارية وغناه بالماء والألياف، فإن الخيار مثالي في الحميات الغذائية، حيث يساعد على الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية كثيرة، مما يساهم في فقدان الوزن بطريقة صحية.

فوائد الخيار الجمالية

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخيار فوائد جمالية أيضا وليست صحية فقط، منها:-

يستخدم الخيار في العديد من منتجات العناية بالبشرة نظرا لخواصه المهدئة.

وضع شرائح الخيار على العينين يقلل من الانتفاخ والهالات السوداء، كما أن ماء الخيار يستخدم كتونر طبيعي للوجه لترطيب وتفتيح البشرة.

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير علامات الشيخوخة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة.

يستخدم الخيار كمهدئ طبيعي للبشرة المتعرضة للشمس، فهو يخفف الالتهابات ويمنح الجلد الترطيب اللازم.

طرق تناول الخيار

وأضاف السيد، أنه يمكن تناول الخيار طازج في السلطات، أو عصره ليصبح عصير منعش، أو إضافته إلى السندويشات والوجبات، كما يمكن استخدامه موضعيًّا في وصفات العناية بالبشرة، فالخيار ليس مجرد خضار عادي يضاف إلى الطعام، بل هو غذاء متكامل ومفيد للصحة والجمال، سواء كنت تسعى لتحسين صحتك، أو تريد العناية ببشرتك، أو تبحث عن طعام يساعدك على خسارة الوزن، فإن الخيار هو رفيقك المثالي في كل هذه الجوانب.

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