الخميس 17 يوليو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الخيار، غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم

الخيار
الخيار

فوائد الخيار، الخيار من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقه المميز ويستخدم في عمل السلطة والمقبلات.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الخيار من الخضروات التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لطعمه اللذيذ والمنعش، بل أيضا لفوائده الصحية والجمالية المتعددة، ويحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، والفيتامينات، والمعادن، والألياف، مما يجعله ضرورى لنمط حياة صحي.

القيمة الغذائية للخيار

وأضافت منى، أن الخيار غني بعدد من العناصر الغذائية الهامة، منها:

  • الماء (أكثر من 95%)
  • فيتامين K
  • فيتامين C
  • فيتامين A
  • البوتاسيوم
  • المغنيسيوم
  • مضادات الأكسدة (مثل الفلافونويدات والتانينات)
فوائد الخيار للصحة 
فوائد الخيار للصحة 

فوائد الخيار للصحة 

وتابعت، أن من فوائد الخيار للصحة التى تدفعنا لتناوله:-

  • بفضل احتوائه على نسبة عالية جدا من الماء، يعد الخيار مثالي للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة.
  • يحتوي الخيار على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم من خلال تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.
  • الألياف الموجودة في الخيار، خاصة في القشرة، تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
  • الخيار يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الخيار قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.
  • يحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة، ويعزز الشعور بالشبع بفضل محتواه من الماء والألياف، مما يجعله مناسبًا للأنظمة الغذائية.
  • يساعد الخيار في تعزيز وظائف الكلى بفضل تأثيره المدر للبول، مما يساهم في طرد السموم من الجسم.
  • يمكن استخدام شرائح الخيار أو عصيره لترطيب البشرة وعلاج الجفاف.
  • وضع شرائح الخيار على العينين يساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء بفضل تأثيره المبرد والمهدئ.
  • يحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار المرتبط بحب الشباب.
  • يساعد الخيار على توحيد لون البشرة وتفتيح التصبغات والبقع الداكنة عند استخدامه بانتظام في ماسكات طبيعية.
  • بفضل خصائصه المبردة، يعمل الخيار على تهدئة البشرة المحروقة من الشمس وتقليل الاحمرار والالتهاب.

محاذير تناول الخيار 

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أنه يفضل اختيار الخيار العضوي لتقليل التعرض للمبيدات.ط، مع ضرورة غسل الخيار جيدا وعدم تقشيره للاستفادة من الألياف والقشرة الغنية بالعناصر الغذائية.

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