فوائد الخيار، يرطب الجسم ويعزز صحة القلب والكلى

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الخضراء الشهيرة على مستوى العالم وعادة يستخدم فى عمل المقبلات والسلطات وله مذاق مميز يعشقه الكبار والصغار.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضراوات الشائعة والمحبوبة في مختلف أنحاء العالم، وهو يُستخدم في السلطات والمقبلات والعصائر وحتى في وصفات التجميل، ويتميز الخيار بنسبة عالية من الماء وقليل من السعرات الحرارية، إضافة إلى غناه بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

فوائد الخيار للصحة

فوائد الخيار للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الخيار التى تدفع لتناوله باستمرار:

ترطيب الجسم، حيث يحتوي الخيار على حوالي 95% من وزنه ماء، مما يجعله من أفضل الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة، وتناول الخيار بانتظام يُساهم في توازن السوائل داخل الجسم ومنع الجفاف.

الخيار غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والتانينات، التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم.

يحتوي الخيار على ألياف غذائية، خاصة في قشره، وهذه الألياف تُسهل عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما أن الماء الموجود في الخيار يُساهم في حركة الأمعاء بسلاسة.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الخيار قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، مما يجعله غذاء مناسب لمرضى السكري ضمن نظامهم الغذائي.

نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية وارتفاع نسبة الماء فيه، فإن الخيار يُعد مهم للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن، كما أن تناوله يمنح شعورًا بالشبع.

يعمل الخيار كمدر طبيعي للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات الزائدة، ويُساهم في تنظيف الكلى.

يمكن استخدام الخيار مباشرة على البشرة لترطيبها وتهدئتها، خاصةً في حالات التهيج أو الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

بفضل غناه بمضادات الأكسدة، يُساعد الخيار في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، ويُعزز من مرونتها وشبابها.

علاج الهالات السوداء وانتفاخ العيون

من الاستخدامات الشائعة والفعالة للخيار وضع شرائح منه على العينين، حيث يُساهم في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء نتيجة لاحتوائه على مضادات الالتهاب.

من الاستخدامات الشائعة والفعالة للخيار وضع شرائح منه على العينين، حيث يُساهم في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء نتيجة لاحتوائه على مضادات الالتهاب. يدخل الخيار في العديد من وصفات الأقنعة الطبيعية للبشرة، لأنه يساعد في تنظيف المسام وتقليل ظهور حب الشباب.

طرق تناول الخيار

وتابع أنه يجب تناول الخيار طازج كوجبة خفيفة أو في السلطات، ويمكن استخدامه في تحضير عصير الخيار المنعش، أو إضافته إلى الزبادي أو اللبن للحصول على وجبة خفيفة ومفيدة، ويمكن استخدامه في وصفات التجميل الطبيعية مثل أقنعة الوجه، والخيار ليس مجرد مكون بسيط في المطبخ، بل هو كنز غذائي وجمالي يجب الاستفادة منه، فهو غذاء مثالي لكل أفراد الأسرة، وخاصةً عند تناوله طازجًا ومن دون تقشير للاستفادة من أليافه وقيمته الغذائية الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.