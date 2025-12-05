الجمعة 05 ديسمبر 2025
رياضة

بيان عاجل من اتحاد السباحة بعد وفاة يوسف محمد

يوسف محمد
يوسف محمد
أعلن اتحاد السباحة بشكل رسمي، تعليق كافة أنشطته ومسابقاته خلال الفترة الحالية، ولحين إشعار آخر، حدادًا على يوسف محمد سباح نادي الزهور الذي توفي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا.

وحسب ما أعلنه اتحاد السباحة في بيانه الرسمي أنه لا يزال في حالة حداد حزنا وألما على فقيد أسرة السباحة يوسف محمد متمنين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وقال الاتحاد في بيانه: في ضوء هذا الحدث الأليم، فإن الاتحاد يعتبر  أنشطته ومسابقاته مؤجلة لحين إشعار آخر على أن يتم الاجتماع بمندوبي الأندية قبل تحديد مواعيد البطولات بوقت كاف.

وتوفى السباح المصري خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، بعد تعرضه لحالة إغماء وبقى داخل المياه لمدة ما بين 8 لـ 10 دقائق، دون أن يلاحظ أي من المتواجدين داخل حمام السباحة.

وعلى جانب أخر، ذكر التقرير الطبي الذي أصدرته المستشفى التي نقل إليها السباح، أن يوسف محمد قد توقفت عضلة قلبه 4 مرات، في ظل محاولاته إنعاشه رئويًا وتواجده في العناية المركزة حتى وافته المنية.

وسبق وقررت وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، إحالة واقعة يوسف محمد للنيابة من أجل التحقيق فيه والوقوف على المتسببين في حادثة وفاة الطفل.

