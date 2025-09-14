6 فوائد صحية لزيت إكليل الجبل، والطريقة الصحيحة لاستخدامه

يبرز زيت إكليل الجبل او الروزماري العطري، المستخلص من أوراق شجيرة دائمة الخضرة، كواحد من أكثر النباتات العطرية والطبية شيوعًا في العالم. ورغم شهرته الواسعة كمنكّه للطعام، تشير الأبحاث المتزايدة إلى أن هذا الزيت قد يمتلك فوائد صحية متنوعة، تتراوح بين تحسين وظائف المخ وتحفيز نمو الشعر.

فوائد زيت إكليل الجبل

1. تحسين وظائف الدماغ

اشتهر إكليل الجبل في الحضارات القديمة بقدرته على تعزيز الذاكرة. وتظهر الأبحاث أن استنشاق زيت إكليل الجبل يساعد على منع تحلل الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي مهم للتركيز والذاكرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فقد أظهرت الدراسات أن استنشاق الزيت يزيد من السرعة والدقة في المهام الإدراكية، مع ارتفاع مستويات مركبات إكليل الجبل في الدم، مما يؤكد امتصاصها عبر الجهاز التنفسي.

2. تحفيز نمو الشعر

يعد زيت إكليل الجبل بديلًا طبيعيًا واعدًا لعلاج الصلع الوراثي، وهو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا. وفي احدي الدراسات، حقق الرجال الذين استخدموا زيت إكليل الجبل على فروة الرأس مرتين يوميًا نفس الزيادة في كثافة الشعر التي حققها مستخدمو المينوكسيديل (روغين)، وهو علاج شائع لإعادة نمو الشعر. علاوة على ذلك، أفاد مستخدمو زيت إكليل الجبل عن حكة أقل في فروة الرأس، مما يشير إلى أنه أكثر تحملًا.

3. تخفيف الآلام

يُستخدم إكليل الجبل في طب الأعشاب كمسكن خفيف للألم. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام مزيج من زيت إكليل الجبل مع العلاج بالضغط بالإبر لمدة 20 دقيقة يوميًا أدى إلى انخفاض الألم بنسبة 30%، مقارنة بـ 15% فقط لمن تلقوا العلاج بالضغط بالإبر وحده.

4. طرد الحشرات

يمكن استخدام زيت إكليل الجبل كبديل طبيعي للمبيدات الحشرية. وقد ثبتت فعاليته في طرد الحشرات الضارة، بما في ذلك حشرة العث، والبعوض الناقل لفيروس زيكا، وحشرة القراد التي تحمل مرض لايم.

5. تخفيف التوتر

تشير الأبحاث إلى أن استنشاق زيت إكليل الجبل يمكن أن يقلل من التوتر والقلق. فقد أظهرت الدراسات أن استنشاق الزيت قبل الاختبار وأثناءه خفض معدل ضربات القلب، مما يشير إلى تأثيره المهدئ. كما أظهرت دراسة أخرى أن استنشاق الزيت لمدة 5 دقائق خفض مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر، بنسبة 23% في اللعاب.

6. زيادة تدفق الدم

يمكن أن يساعد زيت إكليل الجبل في تحسين الدورة الدموية، خاصة في الأطراف.

طرق استخدام زيت إكليل الجبل

يمكن استنشاق زيت إكليل الجبل أو وضعه موضعيًا على الجلد، مع الأخذ في الاعتبار أنه شديد التركيز.

فيمكن ببساطة استنشاق الزيت مباشرة من الزجاجة، أو وضع بضع قطرات على قطعة قماش أو منديل، أو استخدام موزع للروائح.

وفي حالة الاستخدام الموضعي يجب دائمًا تخفيف الزيوت العطرية بزيت ناقل محايد، مثل زيت الجوجوبا، لتجنب تهيج الجلد.

ويُنصح بتجنب زيت إكليل الجبل للحوامل، والأشخاص الذين يعانون من الصرع أو ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه الحالات. ويجب عدم ابتلاع الزيت العطري أبدًا، حيث لا توجد أدلة علمية تدعم سلامة استخدامه داخليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.