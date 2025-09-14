فوائد الجرجير لصحة القلب ودعم جهاز المناعة

فوائد الجرجير، يعد الجرجير من الخضروات الورقية الشهيرة التي ارتبطت على مر العصور بالصحة والقوة، إذ يُطلق عليه في بعض الثقافات "الغذاء السحري" نظرًا لغناه بالعناصر الغذائية الأساسية.





ورغم أنه نبات بسيط ينمو بسرعة ولا يحتاج إلى عناية كبيرة، فإن فوائد الجرجير الصحية والجمالية جعلته يحتل مكانة مهمة في الأنظمة الغذائية المختلفة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الجرجير ليس مجرد نبات أخضر يزين أطباق الطعام، بل هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة وتحمي الجسم من العديد من الأمراض.



وأضافت الدكتورة مروة، أن إدخاله إلى النظام الغذائي اليومي يعد خطوة بسيطة لكنها فعّالة نحو حياة أكثر صحة وحيوية.



القيمة الغذائية للجرجير

وأوضحت الدكتورة مروة، أن رجير يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا مثاليًّا لمتبعي الحميات الغذائية. كل 100 جرام من الجرجير تحتوي تقريبًا على:

حوالي 25 سعرًا حراريًا فقط.

نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحسن الهضم.

نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن ضرورية لصحة العظام والعضلات.

فيتامينات أساسية مثل فيتامين "أ"، "ج"، "ك"، وحمض الفوليك.

مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتينات واللوتين والبيتا كاروتين.

هذه التركيبة تجعل الجرجير من الأطعمة الخارقة "Superfood" التي ينصح بإدخالها إلى النظام الغذائي بشكل منتظم.

الجرجير للصحة

أهم فوائد الجرجير لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد الجرجير لصحة الجسم.

تعزيز صحة القلب

يحتوي الجرجير على نسبة مرتفعة من النترات الطبيعية، التي تساهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم المرتفع. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وتحمي الأوعية الدموية من التصلب.

تقوية العظام والأسنان

بفضل احتوائه على الكالسيوم وفيتامين "ك"، يلعب الجرجير دورًا مهمًا في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، إضافة إلى الحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

تحسين صحة العيون

الجرجير غني باللوتين والبيتا كاروتين، وهما من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي شبكية العين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من خطر الإصابة بالمياه البيضاء والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.

دعم جهاز المناعة

فيتامين "ج" الموجود في الجرجير يعمل على تعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء، مما يزيد من قوة الجهاز المناعي في مقاومة العدوى ونزلات البرد.

المساعدة في إنقاص الوزن

نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية وارتفاع محتواه من الألياف، يساهم الجرجير في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل كميات الطعام المتناولة ودعم خطط فقدان الوزن.

الوقاية من السرطان

أشارت دراسات علمية إلى أن الجرجير يحتوي على مركبات الكبريت العضوي (السلفورافان) التي تساعد في محاربة الخلايا السرطانية، خصوصًا سرطان القولون والثدي والرئة، وذلك بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والمحفزة لإزالة السموم من الجسم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الجرجير تعزز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما تساعد على نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

فوائد الجرجير للبشرة

محاربة التجاعيد: مضادات الأكسدة تحمي البشرة من تأثير الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، مما يمنح الوجه إشراقة ونضارة.

ترطيب البشرة: نسبة الماء العالية في أوراق الجرجير تساعد على ترطيب الجلد ومنع جفافه.

علاج حب الشباب: بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، يمكن أن يساهم الجرجير في تقليل ظهور الحبوب والالتهابات الجلدية.

فوائد الجرجير للشعر

تقوية بصيلات الشعر: العناصر المعدنية مثل الزنك والحديد في الجرجير تغذي فروة الرأس وتحفز نمو الشعر.

مكافحة التساقط: تناول الجرجير أو استخدامه كزيت أو عصير للشعر يقلل من مشكلة تساقط الشعر المزمن.

زيادة لمعان الشعر: محتواه من الفيتامينات يغذي الشعر من الداخل ويمنحه مظهرًا صحيًا لامعًا.

فوائد أخرى للجرجير

تنشيط الرغبة الجنسية: يُعتبر الجرجير من النباتات التي استخدمت منذ القدم كمنشط جنسي طبيعي لاحتوائه على معادن مهمة تزيد من تدفق الدم وتدعم الصحة الإنجابية.

تنظيم مستويات السكر في الدم: بعض الدراسات أشارت إلى أن الجرجير يساعد في خفض مستويات السكر، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري كجزء من النظام الغذائي.

طرد السموم: يساعد الجرجير على تنقية الكبد من السموم بفضل مركباته الكبريتية.

يمكن الاستفادة من الجرجير بطرق متعددة، منها:

تناوله طازجًا في السلطات بجانب الطماطم والخيار.

إضافته إلى العصائر الخضراء لزيادة قيمتها الغذائية. مش

تناوله مع الجبن والخبز كوجبة إفطار صحية.

استخدام زيته في وصفات الشعر والبشرة.

نصائح مهمة

يفضل تناول الجرجير طازجًا للحصول على كامل فوائده، لأنه يفقد جزءًا من قيمته الغذائية عند الطهي لفترة طويلة.

يجب غسله جيدًا للتخلص من الأتربة أو أي ملوثات.

على مرضى الغدة الدرقية تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤثر قي امتصاص اليود.

