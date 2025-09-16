فوائد المرمريّة، لتقوية المناعة وحماية البشرة والشعر

فوائد المرمريّة، تُعد المرمريّة واحدة من أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، حيث ارتبطت في الطب الشعبي بقدرتها على تعزيز الصحة العامة، وعلاج بعض المشكلات الجسدية، ودعم الجهاز العصبي والهضمي.





تنتمي هذه النبتة إلى عائلة النعناع، وتمتاز بأوراقها الرمادية الخضراء ورائحتها العطرية النفاذة. كما تُستخدم المرمريّة في الطهي كمنكّه للأطعمة، وفي تحضير المشروبات الساخنة، إضافةً إلى فوائدها الطبية الواسعة التي أثبتتها الدراسات الحديثة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المرمريّة عشب طبيعي متعدد الفوائد يجمع بين الاستخدامات الطبية والعطرية والغذائية، فهي تدعم مختلف أجهزة الجسم. كما أن لها دورًا مهمًا في العناية بالفم والجلد والشعر.



القيمة الغذائية للمرمريّة

تحتوي المرمريّة على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية والمركبات الفعالة، مثل:



المرمرية وفوائدها



الزيوت العطرية: وأبرزها الثوجون (Thujone) والسينول (Cineole) التي تمنحها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

مضادات الأكسدة: مثل الفلافونويدات وحمض الروزمارينيك، والتي تحمي الخلايا من التلف.

الفيتامينات: خاصة فيتامين K المهم لصحة العظام وتجلط الدم.

المعادن: كالحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك.

هذه التركيبة الغنية تجعل المرمريّة مصدرًا طبيعيًا للعلاج والوقاية في آن واحد.

فوائد المرمرية لصحة الجسم



1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تُعتبر المرمريّة من الأعشاب المفيدة جدًا لراحة المعدة والأمعاء، إذ تساعد في:

تقليل الغازات والانتفاخ.

تهدئة تقلصات القولون والمعدة.

تحفيز إفراز العصارات الهضمية مما يُسهل عملية الهضم.

لهذا السبب يُنصح بشرب شاي المرمريّة بعد الوجبات الدسمة لتقليل الشعور بالثقل.

2. دعم الذاكرة وصحة الدماغ

تشير بعض الأبحاث إلى أن المرمريّة قد تحسّن من الأداء العقلي والذاكرة، نظرًا لاحتوائها على مركبات تساهم في زيادة تركيز الناقل العصبي الأسيتيل كولين، المرتبط بالوظائف الإدراكية. وقد أظهرت دراسات أن المرمريّة يمكن أن تكون مفيدة في التخفيف من أعراض مرض ألزهايمر أو على الأقل إبطاء تدهور الحالة.

3. تقوية المناعة

تحتوي المرمريّة على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة. كما أن خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات تجعلها مشروبًا شائعًا في فترات نزلات البرد والإنفلونزا، حيث تساعد على تخفيف الاحتقان والتهاب الحلق.

4. صحة الفم والأسنان

تُستخدم المرمريّة كمكوّن أساسي في بعض معاجين الأسنان والمضمضات الطبية، وذلك بسبب قدرتها على:

محاربة البكتيريا المسببة للتسوس.

تقليل التهابات اللثة.

القضاء على رائحة الفم الكريهة.

يمكن تحضير غسول فم منزلي بنقع أوراق المرمريّة في الماء واستخدامه كغرغرة يومية.

5. المساعدة في توازن الهرمونات الأنثوية

من أشهر فوائد المرمريّة ارتباطها بصحة النساء، إذ تساعد في:

تخفيف أعراض سن اليأس مثل الهبّات الساخنة والتعرق الليلي.

تنظيم الدورة الشهرية والتخفيف من آلامها.

المساهمة في تقليل التقلبات المزاجية المرتبطة بالهرمونات.

ويُرجع ذلك إلى احتواء المرمريّة على مركبات نباتية تشبه في عملها الإستروجين الطبيعي.

6. تحسين صحة الجلد والشعر

تحتوي المرمريّة على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعلها مفيدة للبشرة في حالات حب الشباب أو التهابات الجلد. كما أن الزيت المستخلص منها يساعد على تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه من خلال تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

7. خفض مستوى السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن المرمريّة قد تساهم في خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني، إذ تعمل على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين وتنظيم امتصاص الغلوكوز.

8. تعزيز صحة العظام

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين K، فإن المرمريّة تدعم كثافة العظام وتقلل من خطر الإصابة بالهشاشة، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

9. تهدئة التوتر وتحسين المزاج

رائحة المرمريّة العطرية لها تأثير مهدئ للأعصاب، ويُستخدم زيت المرمريّة العطري في جلسات العلاج بالروائح (Aromatherapy) للتقليل من القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.

فوائد المرمرية

طرق استخدام المرمريّة

شاي المرمريّة: يُحضر بنقع أوراقها المجففة في ماء مغلي لعدة دقائق.

التوابل في الطهي: تضاف أوراقها إلى اللحوم والدواجن لإعطاء نكهة مميزة.

الزيت العطري: يُستخدم للتدليك أو في أجهزة البخار للعلاج بالروائح.

المضمضة: باستخدام ماء المرمريّة لتقوية صحة الفم.

محاذير استخدام المرمريّة

على الرغم من فوائدها المتعددة، إلا أنه يجب الحذر عند تناولها بكميات كبيرة بسبب احتوائها على مركب الثوجون الذي قد يسبب أعراضًا جانبية مثل الدوار أو نوبات تشنجية. كما يُنصح الحوامل والمرضعات بعدم الإفراط في شربها إلا بعد استشارة الطبيب. كذلك يجب على مرضى السكري وضغط الدم مراقبة مستوياتهم عند استخدامها بانتظام.

