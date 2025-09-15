فوائد المانجو، تحمى من الأمراض المزمنة والسرطان ومهمة للحوامل

فوائد المانجو، المانجو من فاكهة الصيف الشهيرة التى لها شكل مميز ومذاق لا يقاوم فهى تعرف بملكة الفواكه وعشاقها كثيرون على مستوى العالم.

وفوائد المانجو، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى كنز من الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سي، وينصح الخبراء بتناولها ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المانجو من أكثر الفواكه المحبوبة حول العالم، وتلقب أحيانا بـ “ملكة الفواكه” بفضل مذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية، فهي ليست مجرد فاكهة لذيذة تنعش في الصيف، بل تحتوي على كنز من الفوائد الصحية والجمالية.

القيمة الغذائية للمانجو

وأضافت منى، أن المانجو غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل:-

فيتامين C بكميات كبيرة، وهو عنصر أساسي لدعم المناعة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

فيتامين A المهم لصحة العيون والبشرة.

فيتامينات B مثل B6 وحمض الفوليك.

الألياف الغذائية، والمانجو مصدر رائع للألياف، ما يساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

مضادات الأكسدة، غنية بمركبات مثل البيتاكاروتين والبوليفينولات، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فوائد المانجو الصحية

وتابعت، أن من فوائد المانجو التى تدفعنا لتناولها:-

احتوائها على فيتامين C وفيتامين A والكاروتينات يجعلها داعم قوي للجهاز المناعي، فتساعد الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات.

المانجو غنية بالبيتاكاروتين وفيتامين A، اللذين يساعدان على الحفاظ على صحة القرنية والشبكية، وتقليل خطر الإصابة بجفاف العين أو ضعف النظر مع التقدم في العمر.

الألياف الموجودة في المانجو تسهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن بعض إنزيماتها الطبيعية تساعد في هضم البروتينات.

مضادات الأكسدة والفيتامينات في المانجو تدعم إنتاج الكولاجين، ما يساعد على مرونة البشرة وتقليل التجاعيد. كما يعزز فيتامين A صحة فروة الرأس ونمو الشعر.

بفضل محتواها من البوليفينولات، تسهم المانجو في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

على الرغم من حلاوتها، تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك كميات معتدلة من المانجو قد يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم بسبب الألياف التي تبطئ امتصاص الجلوكوز.

الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم في المانجو تساعد على تحسين ضغط الدم وتقوية صحة القلب والشرايين.

فيتامين B6 في المانجو يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، ما يسهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق.

للحامل، المانجو مصدر ممتاز لحمض الفوليك الضروري لنمو الجنين، كما يمد الجسم بالحديد وبعض الفيتامينات التي تساعد على تقليل التعب وتحسين المناعة.

للأطفال توفر لهم المانجو الطاقة والفيتامينات، وتدعم نمو العظام والدماغ، مع ضرورة تقديمها بكميات مناسبة حسب عمر الطفل.

يمكن استخدام لب المانجو أو عصيرها في ماسكات طبيعية لترطيب البشرة وتغذيتها، حيث تساعد على تفتيح البشرة بلطف وتحسين مظهرها بفضل مضادات الأكسدة.

تعمل زيوتها الطبيعية على ترطيب الشعر وتغذيته، ما يمنحه نعومة ولمعان.

نصائح لتناول المانجو بآمان

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه لتناول المانجو بآمان، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

يفضل تناولها طازجة للاستفادة من كل عناصرها الغذائية.

يجب الاعتدال في الكمية، خاصة لمرضى السكري، لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ينصح بغسلها جيدا قبل التقشير للتخلص من أي بقايا مبيدات.

الإفراط في تناول المانجو قد يسبب زيادة في السعرات الحرارية أو مشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال.

من يعانون من حساسية تجاه المانجو يجب تجنبها أو استشارة الطبيب.

