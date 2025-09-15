فوائد عديدة للقهوة منها تحسين المزاج والوقاية من الزهايمر

فوائد القهوة، تعد القهوة أشهر مجرد مشروب صباحي يوقظ الحواس ويمنح النشاط، بل إنه يمثل أيضًا عادة يومية لملايين البشر حول العالم. ورغم اختلاف طرق تحضيرها بين القهوة التركية، الأمريكية، الإسبريسو، أو حتى القهوة العربية، فإن هذه الحبوب السوداء الصغيرة تحمل في داخلها كنزًا من الفوائد الصحية والجسدية والنفسية.





وفي السنوات الأخيرة، ازداد اهتمام الباحثين والأطباء بدراسة تأثير القهوة على صحة الإنسان، فظهرت نتائج تؤكد أن تناولها باعتدال قد يكون أكثر من مجرد متعة، بل وسيلة لتعزيز الصحة والوقاية من أمراض عديدة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن القهوة هي رفيق يومي لملايين الأشخاص حول العالم، يملك فوائد صحية ونفسية مثبتة علميًا، وأشهرها هو تعزيز التركيز والمزاج.



أهم فوائد القهوة لصحة الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد القهوة المثبتة علميًا، مع تسليط الضوء على تأثيرها على الجسم والعقل، ودورها في تحسين جودة الحياة.



1. مصدر رئيسي للطاقة والانتباه

أبرز ما يجعل القهوة مشروبًا محببًا هو احتواؤها على مادة الكافيين، وهي منبه طبيعي يعمل على تنشيط الجهاز العصبي المركزي. عند شرب فنجان من القهوة، يبدأ الكافيين بالعمل خلال 15 – 30 دقيقة، ليزيد من مستوى التركيز، ويمنح الجسم إحساسًا باليقظة والطاقة.

هذا التأثير يجعل القهوة خيارًا أساسيًا للطلاب والعاملين الذين يحتاجون إلى تحسين أدائهم الذهني وتقليل الإحساس بالتعب.

2. تحسين المزاج وتقليل الاكتئاب

أظهرت دراسات علمية أن شرب القهوة قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، حيث يساعد الكافيين على تحفيز إفراز هرمون الدوبامين والسيروتونين، وهما الناقلان العصبيان المسؤولان عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

كما بينت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام أقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة تتراوح بين 20 و30%. ولهذا السبب، غالبًا ما يعتبرها البعض مشروبًا مضادًا للحزن.

3. دعم صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر

من أبرز الفوائد التي توصلت إليها الأبحاث أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض تنكسية في الدماغ مثل الزهايمر والباركنسون. الكافيين يلعب دورًا في تقوية الروابط العصبية وحماية الخلايا من التلف التدريجي.

وقد أظهرت دراسة طويلة الأمد أن الأشخاص الذين يشربون 3 – 4 أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بغيرهم.

القهوة لصحتك

4. تحسين الأداء البدني

القهوة ليست فقط مشروبًا محفزًا للعقل، بل تساعد أيضًا على تعزيز الأداء البدني. فالكافيين يزيد من معدل إفراز الأدرينالين في الدم، وهو الهرمون الذي يجهز الجسم لبذل مجهود أكبر.

لهذا السبب، يحرص كثير من الرياضيين على شرب فنجان من القهوة قبل التمرين، حيث يساعدهم على زيادة القدرة على التحمل وتقليل الشعور بالإجهاد أثناء النشاط البدني.

5. غنية بمضادات الأكسدة

القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بـ مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات في الجسم. هذه المواد تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

في بعض الدول، تعد القهوة المصدر الأول لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي أكثر من الفواكه والخضروات.

6. حماية الكبد

الكبد عضو حيوي مسؤول عن مئات الوظائف في الجسم، والقهوة تقدم له دعمًا كبيرًا. تشير دراسات طبية إلى أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

وقد ثبت أن الأشخاص الذين يشربون 3 – 4 أكواب يوميًا أقل عرضة للإصابة بتليف الكبد بنسبة تصل إلى 80%.

7. تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

يُعد مرض السكري من النوع الثاني من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، والقهوة لها دور وقائي ملحوظ. فقد وجدت أبحاث أن تناول القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 25 – 30%.

ويعود ذلك إلى تأثير القهوة على تحسين حساسية الجسم للإنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم.

8. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

لطالما ارتبطت القهوة بالجدل حول تأثيرها على القلب، لكن أحدث الدراسات بينت أن شربها بكميات معتدلة (2 – 3 أكواب يوميًا) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فالكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في القهوة يساعدان في تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

9. دعم الجهاز الهضمي وتحفيز الأيض

القهوة تُعد محفزًا طبيعيًا لعملية الهضم، حيث تساعد على تحريك الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما أنها تعزز معدل الأيض (حرق السعرات الحرارية)، مما يجعلها مشروبًا شائعًا بين من يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على الرشاقة.

10. طول العمر وجودة الحياة

أظهرت دراسات واسعة أن شرب القهوة قد يرتبط بزيادة متوسط العمر. الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام تقل لديهم معدلات الوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب أو السرطان أو السكري.

ويُعتقد أن السبب يعود إلى دورها في تقليل الالتهابات، وتحسين الصحة العامة للجسم والعقل.

الاعتدال هو الأساس

على الرغم من فوائدها العديدة، يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول القهوة قد يسبب بعض الأعراض السلبية مثل الأرق، القلق، تسارع ضربات القلب، أو مشاكل في المعدة. لذلك ينصح الأطباء بالالتزام بكمية معتدلة تتراوح بين 2 إلى 4 أكواب يوميًا حسب طبيعة الجسم والحالة الصحية.

