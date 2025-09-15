الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الكريز، مهم لمرضى النقرس ويساعد على النوم الهادئ

الكريز، فيتو
الكريز، فيتو

فوائد الكريز، الكريز من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث له مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى صناعة الحلوى والمربى.

وفوائد الكريز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكريز من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تتميز بلونها الأحمر أو القرمزي اللامع، وطعمها الحلو أو الحامض قليلًا، بالإضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويطلق عليه أحيانًا اسم “فاكهة السعادة” لأنه يحسن المزاج ويمنح شعور بالطاقة والانتعاش.

القيمة الغذائية للكريز

واضافت منى، يحتوي الكريز على نسبة عالية على العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، منها:

  • كمية عالية من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.
  • غني بـ فيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد على إنتاج الكولاجين لصحة الجلد.
  • يوفر كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتدعم صحة الأمعاء.
  • يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفوسفور.
  • منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيار صحي للوجبات الخفيفة.
فوائد الكريز 
فوائد الكريز 

فوائد الكريز الصحية 

وتابعت، أن من فوائد الكريز التى تدفعنا لتناوله فى موسمه:

  • الكريز يساعد في خفض ضغط الدم بفضل غناه بالبوتاسيوم الذي يوازن مستويات الصوديوم في الجسم.
  • مضادات الأكسدة فيه تقلل من تراكم الكوليسترول الضار وتحمي الشرايين من التصلب.
  • يحتوي الكريز على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، ما يجعله مفيد لمرضى النقرس أو التهاب المفاصل.
  • يساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك في الدم، مما يقلل من حدوث النوبات المؤلمة.
  • الكريز من المصادر الطبيعية لهرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، لذا تناوله مساء قد يساعد على نوم أعمق وهادئ.
  • الألياف الموجودة في الكريز تدعم حركة الأمعاء المنتظمة وتقلل من مشاكل الإمساك.
  • بفضل محتواه العالي من فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة، يعزز الكريز مقاومة الجسم للأمراض والعدوى.
  • الكريز يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الهشاشة مع التقدم في العمر.
  • الكريز منخفض السعرات الحرارية حوالي 50 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ويحتوي على ألياف تساهم في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من تناول الطعام بكثرة، كما يحسن عملية الأيض بفضل مركباته النباتية، مما يساعد على حرق الدهون بشكل أفضل.
  • يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء بفضل محتواه من مركبات السيروتونين الطبيعية.
  • يحمي العينين من أمراض مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين لاحتوائه على فيتامين A والكاروتينات.
  • يساهم في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لاحتوائه على مواد فعالة تحارب نمو الخلايا الضارة.

فوائد الكريز للبشرة والشعر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أن من فوائد الكريز للبشرة والشعر:

  • يؤخر علامات الشيخوخة، مضادات الأكسدة تحارب التجاعيد والخطوط الدقيقة وتحافظ على شباب البشرة.
  • يعزز إشراقة الجلد، فيتامين C يحفز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مرونة ولمعانًا طبيعيًا.
  • يرطب البشرة، محتواه من الماء يساعد في ترطيب الجلد من الداخل.
  • يدعم صحة الشعر، المعادن والفيتامينات فيه تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.

 

احتياطات يجب اتباعها عند تناول الكريز

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أنه يحب أخذ بعض الاحتياطات عند تناول الكريز، منها:

  • غسله جيدًا قبل تناوله ويفضل تناوله طازجًا وحفظه بالثلاجة للحفاظ على صلاحيته.
  • الإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال أو الانتفاخ بسبب الألياف العالية.
  • يجب على مرضى السكري تناوله بكميات معتدلة مع مراعاة مستوى السكر في الدم.
  • من الأفضل استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفواكه الحمراء.
txt

فوائد الجرجير لصحة القلب ودعم جهاز المناعة

txt

6 فوائد صحية لزيت إكليل الجبل، والطريقة الصحيحة لاستخدامه

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكريز فوائد الكريز فوائد الكريز الصحية القيمة الغذائية للكريز صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

مواد متعلقة

فوائد الرمان، يحارب حصوات الكلى ويحافظ على صحة القلب والدماغ

فوائد صعود السلم يوميا لصحة القلب والعظام والعقل

فوائد سمك الماكريل، يقوى العظام والذاكرة ويحمي من أمراض الشيخوخة والقلب

فوائد الكرفس، يخفض الكوليسترول ويقوى العظام وينقص الوزن

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads