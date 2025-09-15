فوائد الكريز، مهم لمرضى النقرس ويساعد على النوم الهادئ

فوائد الكريز، الكريز من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث له مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى صناعة الحلوى والمربى.

وفوائد الكريز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكريز من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تتميز بلونها الأحمر أو القرمزي اللامع، وطعمها الحلو أو الحامض قليلًا، بالإضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويطلق عليه أحيانًا اسم “فاكهة السعادة” لأنه يحسن المزاج ويمنح شعور بالطاقة والانتعاش.

القيمة الغذائية للكريز

واضافت منى، يحتوي الكريز على نسبة عالية على العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، منها:

كمية عالية من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

غني بـ فيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد على إنتاج الكولاجين لصحة الجلد.

يوفر كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتدعم صحة الأمعاء.

يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفوسفور.

منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيار صحي للوجبات الخفيفة.

فوائد الكريز

فوائد الكريز الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكريز التى تدفعنا لتناوله فى موسمه:

الكريز يساعد في خفض ضغط الدم بفضل غناه بالبوتاسيوم الذي يوازن مستويات الصوديوم في الجسم.

مضادات الأكسدة فيه تقلل من تراكم الكوليسترول الضار وتحمي الشرايين من التصلب.

يحتوي الكريز على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، ما يجعله مفيد لمرضى النقرس أو التهاب المفاصل.

يساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك في الدم، مما يقلل من حدوث النوبات المؤلمة.

الكريز من المصادر الطبيعية لهرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، لذا تناوله مساء قد يساعد على نوم أعمق وهادئ.

الألياف الموجودة في الكريز تدعم حركة الأمعاء المنتظمة وتقلل من مشاكل الإمساك.

بفضل محتواه العالي من فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة، يعزز الكريز مقاومة الجسم للأمراض والعدوى.

الكريز يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الهشاشة مع التقدم في العمر.

الكريز منخفض السعرات الحرارية حوالي 50 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ويحتوي على ألياف تساهم في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من تناول الطعام بكثرة، كما يحسن عملية الأيض بفضل مركباته النباتية، مما يساعد على حرق الدهون بشكل أفضل.

يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء بفضل محتواه من مركبات السيروتونين الطبيعية.

يحمي العينين من أمراض مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين لاحتوائه على فيتامين A والكاروتينات.

يساهم في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لاحتوائه على مواد فعالة تحارب نمو الخلايا الضارة.

فوائد الكريز للبشرة والشعر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أن من فوائد الكريز للبشرة والشعر:

يؤخر علامات الشيخوخة، مضادات الأكسدة تحارب التجاعيد والخطوط الدقيقة وتحافظ على شباب البشرة.

يعزز إشراقة الجلد، فيتامين C يحفز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مرونة ولمعانًا طبيعيًا.

يرطب البشرة، محتواه من الماء يساعد في ترطيب الجلد من الداخل.

يدعم صحة الشعر، المعادن والفيتامينات فيه تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.

احتياطات يجب اتباعها عند تناول الكريز

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أنه يحب أخذ بعض الاحتياطات عند تناول الكريز، منها:

غسله جيدًا قبل تناوله ويفضل تناوله طازجًا وحفظه بالثلاجة للحفاظ على صلاحيته.

الإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال أو الانتفاخ بسبب الألياف العالية.

يجب على مرضى السكري تناوله بكميات معتدلة مع مراعاة مستوى السكر في الدم.

من الأفضل استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفواكه الحمراء.

