فوائد الخيار، مرطب طبيعي للجسم ومهم في الطقس الحار

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، ويستخدم فى إعداد السلطات والمخللات والمقبلات.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضروات الصيفية الشهيرة التي تتميز بمذاقها المنعش وقيمتها الغذائية العالية، ويعتبر من أكثر الأطعمة انتشارا في العالم، حيث يدخل في إعداد السلطات والعصائر والمخللات، كما يستخدم في الوصفات التجميلية للبشرة والشعر، ويحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والمعادن، ما يجعله غذاء مهم للحفاظ على الصحة العامة.

القيمة الغذائية للخيار

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن الخيار يحتوى على الآتي:

  • الماء: يشكل حوالي 95% من وزنه، مما يجعله مرطب طبيعي للجسم.
  • الفيتامينات: مثل فيتامين C، وفيتامين K، وبعض فيتامينات مجموعة B.
  • المعادن: كالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنجنيز.
  • الألياف الغذائية: التي تساعد على تحسين الهضم.
  • مضادات الأكسدة: مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة.
فوائد الخيار الصحية 
فوائد الخيار الصحية

وتابعت  أن من فوائد الخيار التى تدفع لتناوله يوميا خاصة فى الصيف:-

  • بفضل محتواه العالي من الماء، يساعد الخيار على تعويض السوائل المفقودة خاصة في فصل الصيف أو أثناء ممارسة الرياضة، ما يحافظ على نشاط الجسم وحيويته.
  • يحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • الألياف الموجودة في الخيار، خاصة في قشره، تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تسهم في توازن البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي.
  • فيتامين C الموجود في الخيار يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الالتهابات ونزلات البرد.
  • الخيار منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء والألياف، مما يمنح إحساس بالشبع لفترة أطول، ويجعله مثالي للأنظمة الغذائية المخصصة للتخسيس.
  • الخيار من أشهر المكونات الطبيعية المستخدمة لترطيب وتهدئة البشرة، حيث يساعد على تقليل الانتفاخ حول العينين، وتخفيف الهالات السوداء، وعلاج حروق الشمس بفضل خصائصه المهدئة.
  • يحتوي الخيار على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تقليل التورم والاحمرار، سواء تم تناوله أو استخدامه موضعيًا على الجلد.
  • فيتامين K الموجود في الخيار يلعب دور مهم في تقوية العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم.
  • مضغ شرائح الخيار يساعد على التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، كما أن محتواه من الماء يساهم في الحفاظ على ترطيب الفم.
  • مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار تحارب الجذور الحرة، مما يحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة المبكرة.

فوائد الخيار للجمال

وأوضحت  استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الخيار الجمالية:-

  • قناع ترطيب للبشرة: وضع شرائح الخيار على الوجه يمد البشرة بالترطيب الفوري.
  • تهدئة حروق الشمس: عصير الخيار يبرد البشرة ويلطف الحروق الناتجة عن التعرض للشمس.
  • تقليل الانتفاخ حول العينين: برودة الخيار تساعد على تضييق الأوعية الدموية والتقليل من التورم.
  • العناية بالشعر: عصير الخيار يمكن استخدامه كغسول طبيعي لتقوية الشعر ومنحه لمعان.
