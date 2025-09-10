أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب البحر الأحمر شمال شرق السودان

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقوع هزة أرضية قوية بالبحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

من جدل الغرف المغلقة إلى تحرك الآن، كواليس عملية "قمة النار" الإسرائيلية للهجوم على قطر

كشفت صحيفة عبرية كواليس الضربة الإسرائيلية على قادة حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة.

هدية غير متوقعة من منتخب بوركينا فاسو لـ محمد صلاح قبل مغادرته (فيديو)

هدية غير متوقعة كانت في انتظار محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قبل مغادرته بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

قبل أسبوع من حسم الفائدة، القضاء الأمريكي يوجه ضربة لـ ترامب ويوقف إقالة ليزا كوك

في ضربة جديدة لـ ترامب، علّقت قاضية أمريكية، الثلاثاء، مؤقتًا إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك التي طعنت أمام القضاء بقرار الرئيس دونالد ترامب إقصائها من البنك المركزي، وفقًا لـ"فرانس برس".

الصعيد يعيش أجواء قاهرية لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، حيث يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

10 أطنان متفجرات قنبلة تلو الأخرى بفارق ثوانٍ، كيف نفذت إسرائيل هجومها على الدوحة؟

ما زال الهجوم الإسرائيلي على قطر، يبوح بأسراره، بعد مرور ساعات من العملية القذرة لدولة ذات سيادة.

آبل توقف بيع آيفون 15 و16 برو وتحرق أسعارهم لصالح إصدارات آيفون 17

أوقفت شركة أبل بيع عدد من أجهزتها السابقة تمامًا؛ بهدف تفعيل خط إنتاجها الجديد والتركيز على أحدث الإصدارات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن سلسلة آيفون 17 وساعاتها الجديدة.

تأهل المغرب وتونس وفشل أوروبي، ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم في أفريقيا وأوروبا

أسدل أمس الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 الستار على منافسات تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر سبتمبر الجاري في قارتي أفريقيا وأوروبا.

إخطار غامض، تل أبيب أبلغت واشنطن قبل دقائق من هجوم الدوحة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ نظراءه الأمريكيين بقرب الهجوم على أهداف تابعة لحركة حماس، دون الكشف عن الموقع بدقة قبل دقائق من شنّ الغارات على العاصمة القطرية الدوحة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

13 سنة بتسيء لوالدي وعايز أعرف ليه العداء ده، نجل فضل شاكر يهاجم راغب علامة

خرج الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن صمته ليرد على الهجوم المتواصل من الفنان راغب علامة، على والده.

هزيمة مفاجئة للأرجنتين أمام الإكوادور بختام تصفيات المونديال، شاهد ملخص المباراة

حقق منتخب الإكوادور فوزًا ثمينًا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بمدينة أياكيل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بوليفيا تباغت البرازيل بهدف قاتل وتتأهل لملحق تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

حققت بوليفيا فوزا مفاجِئًا على ضيفتها البرازيل بنتيجة 1-صفر لتضمن مقعدها في ملحق تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا حصانة لـ قادة حماس في غزة أو لبنان أو قطر

علّق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر

بكاء سيمون خلال تكريمها في مهرجان بردية السينمائي وعفاف رشاد تتدخل (صور)

دخلت الفنانة سيمون في نوبة بكاء بعد تكريمها في حفل افتتاح مهرجان "بردية" السينمائي، الذي أقيم داخل مركز الهناجر بدار الأوبر المصرية.

بتضرب بلد احنا بنحميه، مستشار سابق لترامب يهاجم نتنياهو بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

شن ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشخصية البارزة في تيار "ماجا"، هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد استهداف إسرائيل لقادة "حماس" في قطر.

اليوم، أولى جلسات محاكمة فتاة وشقيقتها بطلتي فيديو "الرقص داخل المترو"

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة فتاتين عُرفتا إعلاميًّا بـ"فتاتي رقصة المترو"، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ظهرتا خلاله أثناء قيامهما بحركات وُصفت بأنها خادشة للحياء داخل إحدى عربات المترو.

اقترب من لقب الهداف التاريخي للديوك، مبابي يكسر رقم تيري هنري

حطم الفرنسي كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني، رقم مواطنه تييري هنري نجم آرسنال الإنجليزي الأسبق.

بدءا من اليوم، منع بن غفير وسموتيرش من دخول 29 دولة أوروبية

يمنع بدء من اليوم الأربعاء الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين وإيتمار بن غفير وبتسئيل سموتريتش من دخول منطقة "الشنجن".

قبلات ورقص، داليدا خليل تحتفل بزفافها على أغنية "اسمع قلبي" (فيديو)

احتفلت الفنانة داليدا خليل بحفل زفافها إلى نيكولا زعتر، رجل الأعمال اللبناني وشهد الحفل فقرات عديدة وسط حضور الأصدقاء والأسرة

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر

أعلنت البعثة الكورية الجنوبية، التي تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة حول الضربات الإسرائيلية على قطر.

