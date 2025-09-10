الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الصعيد يعيش أجواء قاهرية لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، حيث يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أجواء خريفية، حالة الطقس اليوم الأربعاء

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


الطقس اليوم الأربعاء في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة  35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27 , المحسوسة 29

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة  34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 33  , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 37

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39
 

