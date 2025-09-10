هزيمة مفاجئة للأرجنتين أمام الإكوادور بختام تصفيات المونديال، شاهد ملخص المباراة

حقق منتخب الإكوادور فوزًا ثمينًا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بمدينة أياكيل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب الإكوادوري 🇪🇨 يحقق الفوز على نظيره الأرجنتيني 🇦🇷 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ⚽#تصفيات_أمريكا_الجنوبية#الإكوادور_الأرجنتين | #SSC pic.twitter.com/5LQ9d7JIMZ — SSC (@ssc_sports) September 10, 2025

واستغل منتخب الإكوادور، بقيادة المدرب سيباستيان بيكاسيسي،عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب طرد نيكولاس أوتاميندي في الشوط الأول، ليحسم اللقاء بركلة جزاء سجلها القائد إينير فالنسيا.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب لفترات طويلة، خاصة بين الدقيقة 31 وحتى الدقيقة 50، وهي الفترة التي شهدت طرد أوتاميندي قبل أن يُطرد أيضًا لاعب الإكوادور مويسيس كايسيدو بعد حصوله على إنذارين.

وعانى المنتخب الأرجنتيني من ضعف في الأداء، ولم يتمكن من فرض شخصيته على اللقاء، حيث ارتكب ليوناردو باليردي خطأً أدى إلى احتساب ركلة الجزاء، بينما فشل لاوتارو مارتينيز في تهديد مرمى الخصم، ولم ينجح ثلاثي الوسط رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، وأليكسيس ماك أليستر في السيطرة على منطقة المناورة.

وشهد اللقاء مشاركة فرانكو ماستانتوينو في الشوط الثاني مرتديًا القميص رقم 10، في غياب ليونيل ميسي، في مشهد قد يكون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المنتخب، خاصة بعد انتقال اللاعب الشاب إلى صفوف ريال مدريد.

أنهت الأرجنتين التصفيات في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط عن الإكوادور التي جاءت في المركز الثاني، وتأهلت مباشرة إلى كأس العالم إلى جانب كل من كولومبيا، أوروجواي، البرازيل، وباراجواي.

