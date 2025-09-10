تأهل المغرب وتونس وفشل أوروبي، ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم في إفريقيا وأوروبا

أسدل أمس الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 الستار على منافسات تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر سبتمبر الجاري في قارتي إفريقيا وأوروبا.

وتقام منافسات كأس العالم في ضيافة 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبًا.

ولم يضمن أي منتخب أوروبي التأهل رسميًّا إلى كأس العالم بينما حسم منتخبا المغرب وتونس التأهل في تصفيات قارة إفريقيا.

وحقق منتخب البرتغال العلامة الكاملة في أول جولتين بجانب منتخب فرنسا كما عزز منتخب إنجلترا العلامة الكاملة.



تصفيات قارة إفريقيا

وعلى صعيد تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تقام التصفيات على 9 مجموعات حيث يصعد متصدر كل مجموعة إلى نهائيات المونديال.



ترتيب مجموعات تصفيات قارة إفريقيا:

المجموعة الأولى:

1. مصر (20 نقطة).

2. بوركينا فاسو (15 نقطة)

3. سيراليون (12 نقطة)

4. غينيا بيساو (10 نقاط)

5. إثيوبيا (6 نقاط)

6. جيبوتي (نقطة واحدة)

المجموعة الثانية:

1. السنغال (18 نقطة)

2. الكونغو الديمقراطية (16 نقطة)

3. السودان (12 نقطة)

4. توجو (7 نقاط)

5. موريتانيا (6 نقاط)

6. جنوب السودان (نقطة واحدة)

المجموعة الثالثة:

1. جنوب أفريقيا (17 نقطة)

2. بنين (14 نقطة)

3. نيجيريا (11 نقطة)

4. رواندا (11 نقطة)

5. ليسوتو (6 نقاط)

6. زيمبابوي (4 نقاط)

المجموعة الرابعة

1. كاب فيردي (19 نقطة)

2. الكاميرون (15 نقطة)

3. ليبيا (14 نقطة)

4. أنجولا (10 نقاط)

5. موريشيوس (5 نقاط)

6. إي سواتيني (نقطتان)



المجموعة الخامسة

1. المغرب (21 نقطة)

2. تنزانيا (10 نقاط)

3. النيجر (9 نقاط)

4. زامبيا (6 نقاط)

5. الكونغو (نقطة واحدة)

المجموعة السادسة

1. كوت ديفوار (20 نقطة)

2. الجابون (19 نقطة)

3. جامبيا (10 نقاط)

4. بوروندي (10 نقاط)

5. كينيا (9 نقاط)

6. سيشيل (دون نقاط)

المجموعة السابعة

1. الجزائر (19 نقطة)

2. أوغندا (15 نقطة)

3. موزمبيق (15 نقطة)

4. غينيا (11 نقطة)

5. بوتسوانا (9 نقاط)

6. الصومال (نقطة واحدة)

المجموعة الثامنة

1. تونس (22 نقطة)

2. ناميبيا (15 نقطة)

3. ليبيريا (11 نقطة)

4. مالاوي (10 نقاط)

5. غينيا الاستوائية (10 نقاط)

6. ساو تاومي (دون نقاط)

المجموعة التاسعة

1. غانا (19 نقطة)

2. مدغشقر (16 نقطة)

3. جزر القمر (15 نقطة)

4. مالي (12 نقطة)

5. أفريقيا الوسطى (5 نقاط)

6. تشاد (نقطة واحدة)



تصفيات قارة أوروبا

ترتيب تصفيات قارة أوروبا تضم 12 مجموعة حيث يصعد متصدرو المجموعات بينما يخوض أصحاب الوصافة ملحق أوروبي:

المجموعة الأولى

1. سلوفاكيا (6 نقاط)

2. أيرلندا الشمالية (3 نقاط)

3. ألمانيا (3 نقاط)

4. لوكسمبورج (دون نقاط)

المجموعة الثانية

1. سويسرا (6 نقاط)

2. كوسوفو (3 نقاط)

3. السويد (نقطة واحدة)

4. سلوفينيا (نقطة واحدة)

المجموعة الثالثة

1. الدنمارك (4 نقاط)

2. اسكتلندا (4 نقاط)

3. اليونان (3 نقاط)

4. بيلا روسيا (دون نقاط)

المجموعة الرابعة

1. فرنسا (6 نقاط)

2. أيسلندا (3 نقاط)

3. أوكرانيا (نقطة واحدة)

4. أذربيجان (نقطة واحدة)



المجموعة الخامسة

1. إسبانيا (6 نقاط)

2. جورجيا (3 نقاط)

3. تركيا (3 نقاط)

4. بلغاريا (دون نقاط)

المجموعة السادسة

1. البرتغال (6 نقاط)

2. أرمينيا (3 نقاط)

3. المجر (نقطة واحدة)

4. أيرلندا (نقطة واحدة)



المجموعة السابعة

1. هولندا (10 نقاط)

2. بولندا (10 نقاط)

3. فنلندا (7 نقاط)

4. ليتوانيا (3 نقاط)

5. مالطا (نقطتان)

المجموعة الثامنة

1. البوسنة (12 نقطة)

2. النمسا (12 نقطة)

3. رومانيا (7 نقاط)

4. قبرص (4 نقاط)

5. سان مارينو (دون نقاط)

المجموعة التاسعة

1. النرويج (15 نقطة)

2. إيطاليا (9 نقاط)

3. إسرائيل (9 نقاط)

4. إستونيا (3 نقاط)

5. مولدوفا (دون نقاط)



المجموعة العاشرة

1. مقدونيا الشمالية (11 نقطة)

2. بلجيكا (10 نقاط)

3. ويلز (10 نقاط)

4. كازاخستان (3 نقاط)

5. ليشتانتاين (دون نقاط)

المجموعة الحادية عشرة

1. إنجلترا (15 نقطة)

2. ألبانيا (8 نقاط)

3. صربيا (7 نقاط)

4. لاتفيا (4 نقاط)

5. أندورا (دون نقاط)

المجموعة الثانية عشرة

1. كرواتيا (12 نقطة)

2. التشيك (12 نقطة)

3. جزر الفارو (6 نقاط)

4. مونتينجرو (6 نقاط)

5. جيبرالتار (دون نقاط)



