بتضرب بلد احنا بنحميه، مستشار سابق لترامب يهاجم نتنياهو بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

شن ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشخصية البارزة في تيار "ماجا"، هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد استهداف إسرائيل لقادة "حماس" في قطر.



واتهم بانون نتنياهو في بودكاست "غرفة الحرب" الذي يقدمه، بأنه يتسبب بمشاكل للولايات المتحدة، حيث تبذل إدارة الرئيس ترامب جهودا لتحقيق السلام في قطاع غزة.

Bannon To Netanyahu: "We've Got Enough Problems, We Don't Need YOUR Problems That YOU'RE Instigating" pic.twitter.com/vcf9IdFPpi — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) September 9, 2025

وقال بانون: "الكثير من الأشخاص السيئين في "الإخوان المسلمين" يستحقون قتلهم ولكن هناك عملية أمامكم لقتلهم، ويقول الرئيس ترامب الآن: أحاول تحقيق الصفقة هنا وأحاول ترتيب الأمور لأنه لا ينبغي عليك قتل الكثير من الناس في غزة وهذا لن يحدث خلال ولايتي".

وأشار بانون إلى أن تحقيق الصفقة "كان سيستغرق بعض الوقت، وربما ما لا ينبغي لك القيام به هو أن تذهب لقتل الفريق التفاوضي".

وتابع: "نحن ننجر في ذلك أعمق فأعمق ونتنياهو يأتي إلينا دائما لننقذه".

وأضاف، مخاطبا السلطات الإسرائيلية: "أنتم تجعلون مشاكلكم مشاكلنا، والناس في بلدنا لا يريدون مشاكلكم.. هذه مشكلتكم وأنتم تتسببون بمشاكل أكبر، ولدينا ما يكفي من المشاكل".

وأشار إلى أن "الهجوم على بلد قال الرئيس ترامب إننا سنحميه... لا أعرف، ربما يجعله يبدو سيئا على الساحة العالمية"، معتبرا أن نتنياهو "مدين لترامب بكل شيء".

ويأتي ذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربة على الدوحة استهدفت اجتماعا لقيادات حركة "حماس".

ودانت قطر الهجوم وأعلنت إنهاء جهودها للوساطة في صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف الأراضي القطرية من قبل إسرائيل، وأكد في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم أن قطر تعتبر حليفًا إستراتيجيًّا للولايات المتحدة ومثل هذه الضربات لن تتكرر.

