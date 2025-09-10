إخطار غامض، تل أبيب أبلغت واشنطن قبل دقائق من هجوم الدوحة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ نظراءه الأمريكيين بقرب الهجوم على أهداف تابعة لحركة حماس، دون الكشف عن الموقع بدقة قبل دقائق من شنّ الغارات على العاصمة القطرية الدوحة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقد شهد المسؤولون الأمريكيون إطلاق الصواريخ واستدلوا على الهدف، بينما كان الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في طريقه إلى القاهرة، وتواصل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إسرائيل أخطرت الجيش الأمريكي ببعض خطط العمل العسكري قبل هجومها على قطر.

واعتبرت "واشنطن بوست"، أن البيت الأبيض والبنتاجون قدما جدولا زمنيا معقدا وغير واضح إلى حد ما بشأن الإخطار بضربة يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل أخطرت الجيش الأمريكي ببعض خطط العمل العسكري قبل الضربة، لكن الإخطار كان "غامضا" ولم يذكر أهدافا أو مواقع.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حول تفاصيل المحادثات الداخلية، بأنه بالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه تحديد المواقع المحتملة، فإن الإخطار الإسرائيلي كان "شحيحا ومتأخرا جدا" لاتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء واستهدفت اجتماعًا لقادة حركة حماس.

وقال ترامب لصحفيين قبيل توجّهه لتناول الطعام في مطعم بواشنطن "أنا ببساطة، لست سعيدا بالوضع برمّته".

وأضاف خلال هذه الجولة النادرة له في شوارع العاصمة الأمريكية: "نريد عودة الرهائن لكنّنا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة على الدوحة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به"، مضيفا أن "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية أكثر من عشرة صواريخ على مكاتب حماس في الدوحة من خارج المجال الجوي القطري. ووثقت وسائل إعلام، من بينها ستوريفول التابعة لشركة نيوز كورب وصحيفة وول ستريت جورنال، لحظة الاصطدام، حيث أظهر الفيديو الناس يتراكضون وسط انفجارات هائلة، وارتفع الدخان فوق العاصمة القطرية وفقًا لمقاطع أخرى موثقة.

أعلن جيش الاحتلال، أنه نفَّذ الثلاثاء في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارًا في حماس التي أكّدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة مقتل ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر التي شدّدت من ناحيتها على أنّها "تحتفظ بحقّ الرد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.