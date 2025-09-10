الأربعاء 10 سبتمبر 2025
بوليفيا تباغت البرازيل بهدف قاتل وتتأهل لملحق تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

من مباراة البرازيل
من مباراة البرازيل وبوليفيا

حققت بوليفيا فوزا مفاجِئًا على ضيفتها البرازيل بنتيجة 1-صفر لتضمن مقعدها في ملحق تصفيات  أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وأحرز ميجيل تيرسيروس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليضمن انتصار بوليفيا على ضيفتها البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات في لاباز، وهي النتيجة التي أدت لتراجع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى المركز الخامس في الترتيب.

 

ورفع المنتخب البوليفي رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع بفارق 8 نقاط عن منتخبات باراجواي، البرازيل، أوروجواي وكولومبيا أصحاب المراكز من السادس.

وتأهل بذلك منتخب بوليفيا إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بفارق نقطتين عن منتخب فنزويلا صاحب المركز الثامن.

نظام التأهل لكأس العالم 2026 من قارة أمريكا الجنوبية

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الست الأولى مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق العالمي المؤهلة للمونديال.

وتنضم بوليفيا إلى الملحق العالمي إلى جانب فريقين من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وفريق واحد من كل من الاتحاد الأفريقي والآسيوي والأوقيانوس من أجل المنافسة على مقعدين في نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وتقام مباريات الملحق في مونتيري ووادي الحجارة في المكسيك في مارس المقبل.
 

