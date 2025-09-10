بوليفيا تباغت البرازيل بهدف قاتل وتتأهل لملحق تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

حققت بوليفيا فوزا مفاجِئًا على ضيفتها البرازيل بنتيجة 1-صفر لتضمن مقعدها في ملحق تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وأحرز ميجيل تيرسيروس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليضمن انتصار بوليفيا على ضيفتها البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات في لاباز، وهي النتيجة التي أدت لتراجع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى المركز الخامس في الترتيب.

"Terceros"



Porque convirtió este gol para la ventaja parcial de Bolivia por 1-0 ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas. Se están cogiendo a los brazucas, quieren ir al Mundial los bolivianos hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/poqpX0Cmdn September 10, 2025

ورفع المنتخب البوليفي رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع بفارق 8 نقاط عن منتخبات باراجواي، البرازيل، أوروجواي وكولومبيا أصحاب المراكز من السادس.

وتأهل بذلك منتخب بوليفيا إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بفارق نقطتين عن منتخب فنزويلا صاحب المركز الثامن.

نظام التأهل لكأس العالم 2026 من قارة أمريكا الجنوبية

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الست الأولى مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق العالمي المؤهلة للمونديال.

وتنضم بوليفيا إلى الملحق العالمي إلى جانب فريقين من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وفريق واحد من كل من الاتحاد الأفريقي والآسيوي والأوقيانوس من أجل المنافسة على مقعدين في نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وتقام مباريات الملحق في مونتيري ووادي الحجارة في المكسيك في مارس المقبل.



