الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بكاء سيمون خلال تكريمها في مهرجان بردية السينمائي وعفاف رشاد تتدخل (صور)

بكاء سيمون في مهرجان
بكاء سيمون في مهرجان بردية السينمائي، فيتو

دخلت الفنانة سيمون في نوبة بكاء بعد تكريمها في حفل افتتاح مهرجان "بردية" السينمائي، الذي أقيم داخل مركز الهناجر بدار الأوبر المصرية.

وأجهشت سيمون بالبكاء في حفل افتتاح مهرجان بردية وهي تبكي أثناء جلوسها بين الحضور، مما دعا الفنانة عفاف رشاد إلى تهدئتها ودعمها.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائي داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا ومنهم النجمة الهام شاهين وهالة صدقي والمخرج مروان حامد وسيمون ومحمد فهيم وبوسي شلبي ورئيس المهرجان عزة أبو اليزيد ومدير المهرجان أحمد سعد الدين، وتحمل الدورة اسم الراحل السيناريست وحيد حامد.

وكان تكريم الفنانة سيمون مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، ضمن عدد من النجوم منهم “هالة صدقي، إلهام شاهين، محمد فهيم، شريف إدريس، بوسي شلبي، المنتج السعودى خالد الراجح”.

ومن جانبها أعربت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وأضافت: "شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البريء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد".

وتابعت: "قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمود عبد العزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير".

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان بردية السينمائى مركز الهناجر بدار الأوبر المصرية الفنانة سيمون حفل افتتاح مهرجان بردية صناعة السينما المصرية وحيد حامد

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads