بكاء سيمون خلال تكريمها في مهرجان بردية السينمائي وعفاف رشاد تتدخل (صور)

دخلت الفنانة سيمون في نوبة بكاء بعد تكريمها في حفل افتتاح مهرجان "بردية" السينمائي، الذي أقيم داخل مركز الهناجر بدار الأوبر المصرية.

وأجهشت سيمون بالبكاء في حفل افتتاح مهرجان بردية وهي تبكي أثناء جلوسها بين الحضور، مما دعا الفنانة عفاف رشاد إلى تهدئتها ودعمها.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائي داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا ومنهم النجمة الهام شاهين وهالة صدقي والمخرج مروان حامد وسيمون ومحمد فهيم وبوسي شلبي ورئيس المهرجان عزة أبو اليزيد ومدير المهرجان أحمد سعد الدين، وتحمل الدورة اسم الراحل السيناريست وحيد حامد.

وكان تكريم الفنانة سيمون مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، ضمن عدد من النجوم منهم “هالة صدقي، إلهام شاهين، محمد فهيم، شريف إدريس، بوسي شلبي، المنتج السعودى خالد الراجح”.

ومن جانبها أعربت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وأضافت: "شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البريء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد".

وتابعت: "قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمود عبد العزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير".

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.

