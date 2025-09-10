الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آبل توقف بيع آيفون 15 و16 برو وتحرق أسعارهم لصالح إصدارات آيفون 17

آيفون 17 برو، فيتو
آيفون 17 برو، فيتو

أوقفت شركة أبل بيع عدد من أجهزتها السابقة تمامًا؛ بهدف تفعيل خط إنتاجها الجديد والتركيز على أحدث الإصدارات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن سلسلة آيفون 17 وساعاتها الجديدة.

وأوقفت أبل بيع هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس، إضافةً إلى هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، فيما أبقت بيع هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس بأسعار تبدأ من 700 دولار أمريكي، وآيفون 17 الجديد ابتداء من 800 دولار أمريكي.
 

كانت إصدارات آيفون 15 اعتمدت، للمرة الأولى، منفذ USB-C بدلًا من Lightning، في حين تميزت إصدارات آيفون 16 برو بمعالج A18 Pro وعدسات مكبرة حتى 5 مرات.

كذلك، أنهت الشركة رسميًّا بيع كل من ساعات Apple Watch SE 2 وApple Watch Series 10 وApple Watch Ultra 2، لتحل محلها الإصدارات الجديدة التي تضم Apple Watch SE 3 وApple Watch Series 11 وApple Watch Ultra 3.

وتحاول أبل بذلك التركيز على أحدث الإصدارات من هواتف آيفون 17 والساعات الذكية؛ ما يوحي بتوجه الشركة نحو تسريع دورة استبدال أجهزتها وتحديث تقنياتها.

يشار إلى أن الدعم الفني والبرمجي وإطلاق التحديثات سيبقى مستمرًّا على نحو طبيعي للإصدارات التي أوقفت أبل بيعها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة أبل آيفون 17 هواتف آيفون 16 برو آيفون 16 برو ماكس هواتف آيفون 16 آيفون 16 بلس

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads