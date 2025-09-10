قبلات ورقص، داليدا خليل تحتفل بزفافها على أغنية "اسمع قلبي" (فيديو)

احتفلت الفنانة داليدا خليل بحفل زفافها إلى نيكولا زعتر، رجل الأعمال اللبناني وشهد الحفل فقرات عديدة وسط حضور الأصدقاء والأسرة.

حفل زفاف داليدا خليل

وشهد حفل زفاف داليدا خليل رقص العروسين على الدبكة وسط تفاعل كبير.

نشرت قناة "onetvlebanon" اللبنانية مقطع فيديو عبر موقع انستجرام، ظهرت خلاله داليدا وهي ترقص مع زوجها نيكولا زعتر على أنغام أغنية "اسمع قلبي" للمطربة ماجدة الرومي.

كما نشرت قناة "onetvlebanon" مقطع فيديو جديد لقبلات متبادلة بين العروسين داليدا ونيكولا، نالت إعجاب الجمهور على "إنستجرام" وقام الأخير بحملها على أكتافه ورقص بها وسط الحضور.

ومن ناحية أخرى، تصدرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل في وقت سابق محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن علاقتها بالنجم عمرو دياب، بعد انتشار صورهما في الفترة الماضية وسط العديد من الشائعات عن ارتباط الثنائي.

وخلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية قالت داليدا خليل: "هذا الأمر شخصي بالنسبة لي وخاص جدًّا"، مشيرة إلى أنها أول مرة قابلت الهضبة كان في الساحل الشمالي.

وتابعت داليدا خليل: "عمرو دياب راجل جامد جدا، الستات كلها بتحبه أوي وإحنا من المعجبات له في البداية".

وأضافت داليدا خليل أنها لا ترغب في الحديث عن قصة عمرو دياب في الوقت الحالي، وتطمح في أن يتم الحديث عن مواضيع أخرى.

