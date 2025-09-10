الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبلات ورقص، داليدا خليل تحتفل بزفافها على أغنية "اسمع قلبي" (فيديو)

داليدا خليل، فيتو
داليدا خليل، فيتو

احتفلت الفنانة داليدا خليل بحفل زفافها إلى نيكولا زعتر، رجل الأعمال اللبناني وشهد الحفل فقرات عديدة وسط حضور الأصدقاء والأسرة.

حفل زفاف داليدا خليل 

وشهد حفل زفاف داليدا خليل رقص العروسين على الدبكة وسط تفاعل كبير.

نشرت قناة "onetvlebanon" اللبنانية مقطع فيديو عبر موقع انستجرام، ظهرت خلاله داليدا وهي ترقص مع زوجها نيكولا زعتر على أنغام أغنية "اسمع قلبي" للمطربة ماجدة الرومي.

 

كما نشرت قناة "onetvlebanon" مقطع فيديو جديد لقبلات متبادلة بين العروسين داليدا ونيكولا، نالت إعجاب الجمهور على "إنستجرام" وقام الأخير بحملها على أكتافه ورقص بها وسط الحضور.

 

ومن ناحية أخرى، تصدرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل في وقت سابق  محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن علاقتها بالنجم عمرو دياب، بعد انتشار صورهما في الفترة الماضية وسط العديد من الشائعات عن ارتباط الثنائي. 

وخلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية قالت داليدا خليل: "هذا الأمر شخصي بالنسبة لي وخاص جدًّا"، مشيرة إلى أنها أول مرة قابلت الهضبة كان في الساحل الشمالي.

وتابعت داليدا خليل: "عمرو دياب راجل جامد جدا، الستات كلها بتحبه أوي وإحنا من المعجبات له في البداية". 

وأضافت داليدا خليل أنها لا ترغب في الحديث عن قصة عمرو دياب في الوقت الحالي، وتطمح في أن يتم الحديث عن مواضيع أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل زفاف داليدا خليل الفنانة داليدا خليل داليدا خليل

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads