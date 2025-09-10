اقترب من لقب الهداف التاريخي للديوك، مبابي يكسر رقم تيري هنري

حطم الفرنسي كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني، رقم مواطنه تييري هنري نجم آرسنال الإنجليزي الأسبق.

الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

وقطع مبابي خطوة جديدة نحو الحصول على لقب الهداف التاريخي لـمنتخب فرنسا بعدما سجل هدفًا في انتصار الديوك على حساب آيسلندا بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمكن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا في إحراز هدف في المباراة وذلك للمرة الرابعة على التوالي مع منتخب فرنسا ليرفع رصيده إلى 52 هدفًا مع الديوك.

⭐️🇫🇷 كيليان مبابي يتخطى تييري هنري ويصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي برصيد 52 هدفًا ⚽️#تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/waspU7aebD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2025



وبذلك تخطى مبابي رصيد تييري هنري ليصبح رسميًّا ثاني هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ.



وسجل مبابي 52 هدفًا خلال 92 مباراة، وأصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة رقم أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا المعتزل دوليًا والحاصل على لقب الهداف التاريخي للديوك.

وسجل مبابي أول أهدافه الدولية في مرمى هولندا يوم 31 أغسطس 2017 قبل أن يتجاوز العديد من أساطير الكرة الفرنسية على رأسهم ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.

