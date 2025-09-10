الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اقترب من لقب الهداف التاريخي للديوك، مبابي يكسر رقم تيري هنري

مبابي
مبابي

حطم الفرنسي كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني، رقم مواطنه تييري هنري نجم آرسنال الإنجليزي الأسبق.

 

 الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

وقطع مبابي خطوة جديدة نحو الحصول على لقب الهداف التاريخي لـمنتخب فرنسا بعدما سجل هدفًا في انتصار الديوك على حساب آيسلندا بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمكن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا في إحراز هدف في المباراة وذلك للمرة الرابعة على التوالي مع منتخب فرنسا ليرفع رصيده إلى 52 هدفًا مع الديوك.


وبذلك تخطى مبابي رصيد تييري هنري ليصبح رسميًّا ثاني هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ.
 

وسجل مبابي 52 هدفًا خلال 92 مباراة، وأصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة رقم أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا المعتزل دوليًا والحاصل على لقب الهداف التاريخي للديوك.

وسجل مبابي أول أهدافه الدولية في مرمى هولندا يوم 31 أغسطس 2017 قبل أن يتجاوز العديد من أساطير الكرة الفرنسية على رأسهم ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيليان مبابي ريال مدريد الاسباني تييري هنري الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا ايسلندا منتخب فرنسا تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads