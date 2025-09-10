بدءا من اليوم، منع بن غفير وسموتيرش من دخول 29 دولة أوروبية

يمنع بدء من اليوم الأربعاء الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين وإيتمار بن غفير وبتسئيل سموتريتش من دخول منطقة "الشنجن".

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب، أبلغ برلمان بلاده أنه ابتداءً من اليوم الأربعاء، سيُمنع الوزيران بن غفير وسموتريتش من دخول جميع الدول الأعضاء في منطقة "شنجن"، البالغ عددها 29 دولة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه قد اتُخذ القرار في جلسة برلمانية تناولت الحرب في قطاع غزة، وحل الدولتين.



وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس إدراج الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وسموتريتش على لائحة المنع من دخول البلاد.

وقال ألباريس إن العملية الإسرائيلية في غزة تتسبب في عدد غير مقبول من الضحايا، مشيرًا إلى أن التجويع يهدد 250 ألف شخص في القطاع.

وأضاف في تصريحات، أن "الوضع في غزة يتدهور كل يوم، وعلينا واجب أخلاقي للتحرك في إطار سيادتنا ووفقًا لحقوق الإنسان".



وكانت وزارة الخارجية الإسبانية أعلنت، الاثنين، استدعاء سفيرتها في إسرائيل للتشاور، في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة، واتهام إسرائيل لمدريد بـ"معاداة السامية".

وجاء في بيان بأن "وزارة الخارجية استدعت سفيرة إسبانيا في تل أبيب للتشاور في مواجهة الافتراءات حيال إسبانيا، والإجراءات غير المقبولة حيال اثنين من أعضاء الحكومة".

