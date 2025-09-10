اليوم، أولى جلسات محاكمة فتاة وشقيقتها بطلتي فيديو "الرقص داخل المترو"

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة فتاتين عُرفتا إعلاميًّا بـ"فتاتي رقصة المترو"، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ظهرتا خلاله أثناء قيامهما بحركات وُصفت بأنها خادشة للحياء داخل إحدى عربات المترو.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية تداول الفيديو على نطاق واسع، حيث تمكنت من تحديد هوية الفتاتين وضبطهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات قبل إحالتهما للمحاكمة.



تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن رقص فتاتين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.



مقطع فيديو يرصد فتاتين أثناء الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

وكثفت أجهزة الأمن الجهود المبذولة والتحريات لفحص مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى، والذي يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.



وتوصلت أجهزة الأمن إلى تحديدهما والقبض عليهما، وهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع، نظرًا لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.