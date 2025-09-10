هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب البحر الأحمر شمال شرق السودان

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقوع هزة أرضية قوية بالبحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن قوة الهزة الأرضية التي ضربت البحر الأحمر اليوم الأربعاء، بلغت نحو 4.6 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل على عمق 26 كيلومترًا، وعلى مسافة 208 كم شرق بورتسودان "شمال شرق السودان"، وعلى مسافة 179 كم شمال شرق طوكر.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مدى تأثر مصر بالهزة الأرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.