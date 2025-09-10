الأربعاء 10 سبتمبر 2025
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب البحر الأحمر شمال شرق السودان

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقوع هزة أرضية قوية بالبحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن قوة الهزة الأرضية التي ضربت البحر الأحمر اليوم الأربعاء، بلغت نحو 4.6 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل على عمق 26 كيلومترًا، وعلى مسافة 208 كم شرق بورتسودان "شمال شرق السودان"، وعلى مسافة 179 كم شمال شرق طوكر.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مدى تأثر مصر بالهزة الأرضية.

