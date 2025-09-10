الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا حصانة لـ قادة حماس في غزة أو لبنان أو قطر

سفير إسرائيل لدى
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، فيتو

علّق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر

، بالقول:"لن تكون هناك حصانة لقادة حماس لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر."

وأضاف دانون: "السفير الجزائري يختار التعاون مع حماس ومنحهم الشرعية من داخل مجلس الأمن. إسرائيل ستواصل العمل بحزم ضد قادة حماس في أي مكان يختبئون فيه، ومصممة على إعادة الرهائن والحفاظ على أمن مواطنينا."

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها إسرائيل على  الدوحة واستهدفت اجتماعًا لقادة حركة حماس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر لوكالة "فرانس برس"، إنّ الجلسة ستعقد في الساعة الـ15,00 (19,00 ت غ) بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ الثلاثاء في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارًا في حماس التي أكّدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة مقتل ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر التي شدّدت من ناحيتها على أنّها "تحتفظ بحقّ الرد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي الهجوم الإسرائيلي على قطر قادة حماس قطر حماس الرهائن حركة حماس الجزائر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads