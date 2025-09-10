مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا حصانة لـ قادة حماس في غزة أو لبنان أو قطر

علّق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر

، بالقول:"لن تكون هناك حصانة لقادة حماس لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر."

وأضاف دانون: "السفير الجزائري يختار التعاون مع حماس ومنحهم الشرعية من داخل مجلس الأمن. إسرائيل ستواصل العمل بحزم ضد قادة حماس في أي مكان يختبئون فيه، ومصممة على إعادة الرهائن والحفاظ على أمن مواطنينا."

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها إسرائيل على الدوحة واستهدفت اجتماعًا لقادة حركة حماس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر لوكالة "فرانس برس"، إنّ الجلسة ستعقد في الساعة الـ15,00 (19,00 ت غ) بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ الثلاثاء في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارًا في حماس التي أكّدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة مقتل ستة أشخاص في هذا الهجوم غير المسبوق في قطر التي شدّدت من ناحيتها على أنّها "تحتفظ بحقّ الرد".

