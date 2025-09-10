هدية غير متوقعة من منتخب بوركينا فاسو لـ محمد صلاح قبل مغادرته (فيديو)

هدية غير متوقعة كانت في انتظار محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قبل مغادرته بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

ووثق الحساب الرسمي للمنتخب المصري عبر منصة إكس في مقطع فيديو تلقي “صلاح” هدية أثناء مغادرته إلى غرف الملابس من أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو.

وصمم عضو الجهاز الفني للمنتخب البوركيني صورة شخصية لمحمد صلاح، وهو ما أصاب الفرعون المصري بالسعادة، حيث وجه الشكر له على الهدية التي تلقَّاها.

هدية خاصة من منتخب بوركينا فاسو لقائد منتخبنا محمد صلاح 🤩🎁#شجع_مصر pic.twitter.com/tfoTKeiT3L September 9, 2025

وغادر صلاح منفردًا على متن طائرة خاصة إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر نحو تعادل مثير دون أهداف مع مضيفه بوركينا فاسو في الجولة الثامنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.



وأصبح منتخب مصر بحاجة لحصد نقطتين فقط من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.



ويواجه منتخب مصر نظيره الجيبوتي، يوم 6 أكتوبر المقبل، في الجولة التاسعة للتصفيات، وحال حقق الفوز سيتأهل، رسميًّا، إلى كأس العالم.

كما يلتقي منتخب مصر في الجولة العاشرة والأخيرة بضيفه غينيا بيساو، يوم 10 أكتوبر المقبل، على إستاد القاهرة.

