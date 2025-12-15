موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب الإمارات، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 على ملعب استاد خليفة الدولي.

موعد مباراة المغرب أمام الإمارات في كأس العرب 2025



تقام مباراة المغرب والإمارات اليوم الإثنين، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، 6:30 بتوقيت الإمارات، 3:30 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات اليوم في كأس العرب 2025



- بي إن سبورت المفتوحة.

- أبو ظبي الرياضية 1.

- إم بي سي مصر 2.

- الكأس 1.

- دبي الرياضية

منتخب المغرب تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة سوريا بهدف دون رد، بينما الإمارات فازت على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والإمارات المتأهل من مباراة السعودية والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب.

