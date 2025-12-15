الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

النيابة تطلب التحري حول مصرع شخص سقط من الطابق الـ 11 بمدينة نصر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
صرحت  نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الـ 11 في أحد العقارات بشارع أحمد الزمر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

البداية كانت عندما تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار سكني بشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وبالفحص وإجراء التحريات، تبين سقوط شخص من الطابق الـ 11 في العقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت  النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 دور الطب الشرعي في تعزيز الأمن وكشف الجرائم الجنائية

أولًا: حالات انتداب رجال التحقيق للأطباء الشرعيين

توقيع الكشف الطبي: يتولى الأطباء الشرعيون الكشف على المصابين في القضايا الجنائية، حيث يقومون بتوثيق وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها، بالإضافة إلى تحديد الأداة المستخدمة ومدى العاهة المستديمة الناتجة عنها.

تشريح الجثث: يتم تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وحالات الاشتباه في الوفاة، لتحديد سبب الوفاة وعلاقتها بالإصابات.

استخراج الجثث: تشمل مهام الأطباء استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.

تقدير السن: يقوم الأطباء بتقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا معينة، خاصةً عندما يتعذر الحصول على شهادات ميلاد.

