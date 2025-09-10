مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر

أعلنت البعثة الكورية الجنوبية، التي تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة حول الضربات الإسرائيلية على قطر.



وقالت البعثة الكورية الجنوبية إن الجلسة ستعقد في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت جرينتش) يوم 10 سبتمبر، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط".

وأمس الثلاثاء، تقدمت باكستان والجزائر بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطر، مرجحًا انعقادها في 10 سبتمبر الجاري بتوقيت نيويورك.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، بدء عملية "قمة النار"، مستهدفًا مسؤولين بارزين في حركة حماس بالعاصمة القطرية، الدوحة.



من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "خططت ونفذت العملية بشكل مستقل وتتحمل كامل المسؤولية عنها".



وفي بيان لحركة حماس، أفادت بأن ستة أشخاص قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحايك.



وقد سارعت غالبية الدول العربية إلى إدانة الضربات الإسرائيلية، معلنة تضامنها الكامل مع قطر، ومؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل خطرًا على استقرار وأمن المنطقة بأسرها. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الهجمات.



أما رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فقد شدد خلال مؤتمر صحفي على أن الدوحة تحتفظ بحق الرد على إسرائيل، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بـ"جنون نتنياهو" الذي يدفع الشرق الأوسط والخليج نحو صراع أوسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.