أخبار الحوادث اليوم: ضبط 30 متسولا ومتعاطي مخدرات في الإسكندرية.. حبس المتهمة بقتل نجلتها بمساعدة شقيقها في الجيزة.. وسقوط عصابة الشرقية بحوزتها مخدرات بـ240 مليون جنيه
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
وصلة مزاح تنتهى بتمزيق جسد طالب في الشرقية، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة.
استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي
استجابت وزارة الداخلية لما نشرته “فيتو” ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي.
ضبط أكثر من 3 ملايين قرص طبي ومستلزمات مجهولة المصدر بـ3 محافظات
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط أكثر من 3.7 مليون قطعة مستلزمات وأقراص طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومصنوعة من خامات غير مطابقة للمواصفات، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية.
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف
شهدت منطقة صحراوية في مواجهة قرية الفنت التابعة لمركز الفشن ببني سويف، تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار استمر نحو «90 دقيقة» بين قوات الشرطة وأحد العناصر الإجرامية الخطرة المتخصص في تجارة المواد المخدرة.
حبس المتهمة بقتل نجلتها بمساعدة شقيقها في الجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمة بقتل ابنتها بالاشتراك مع شقيقها، بزعم تأديبها والشك في سلوكها بمدينة الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بالشرقية تقدر قيمتها المالية بحوالي 240 مليون جنيه.
ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة.
وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)
شيعت الأجهزة الأمنية، اليوم، جثامين 8 عناصر إجرامية ضمن بؤرة إجرامية تم القضاء عليها مؤخرًا في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.
الداخلية تلقي القبض على لص أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة فى أكتوبر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبه من داخلها حال توقفها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.
الداخلية تضبط 30 متسولا ومتعاطي مخدرات في الإسكندرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم التسول واستجداء المارة، حيث نفّذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية.
