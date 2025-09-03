الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "سرفيس" بلوحات ملاكي في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة استخدم مركبة ملاكي في نقل الركاب بالأجر بمحافظة الشرقية.

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت سيارة "سرفيس" تحمل لوحات ملاكي وهي تقوم بتحميل الركاب بالأجر في نطاق محافظة الشرقية.

وعلى الفور، جرى فحص الواقعة حيث تبين أن السيارة منتهية التراخيص، ويقودها شخص لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة مركز شرطة أول الزقازيق.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة واستخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها.

