ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

وقدرت عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

