حوادث

ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

غسل الأموال
غسل الأموال

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا.

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

المرور: تحرير 2399 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

وقدرت عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

