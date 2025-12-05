الجمعة 05 ديسمبر 2025
محافظات

مصابيح خلفية بسيارة ملاكي تثير أزمة مرورية على طريق "طنطا – القاهرة" (فيديو)

مصابيح خلفية مخالفة
مصابيح خلفية مخالفة تعرّض السائقين للخطر على طريق طنطا، فيتو
شهد طريق طنطا – القاهرة أمام كوبرى فاروق رصد مخالفة مرورية خطيرة بعد قيام أحد قائدي السيارات الملاكي بالسير بسيارة مجهزة بمصابيح خلفية مخالفة ذات إضاءة شديدة تتسبب في إزعاج قائدي المركبات القادمة من الخلف ما يشكل خطورة كبيرة على سلامة مستخدمي الطريق ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.

صحة الغربية تعلن بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بزفتى

جامعة طنطا تؤكد ريادتها في رعاية وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة

وطالب عدد من المواطنين بمدينة طنطا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائد السيارة المخالفة.

كنا يطالب أهالي طنطا تشديد الرقابة والحملات المرورية على هذا النوع من المخالفات التي تهدد حياة السائقين دون أي مبرر.

وأكد أهالي محافظة الغربية دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور في ضبط المخالفات والحفاظ على انضباط الطرق مشيرين إلى تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الشرطية في حماية أرواح المواطنين.

