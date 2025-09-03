استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

استجابت وزارة الداخلية لما نشرته “فيتو” ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي.

وأكدت وزارة الداخلية أنها رصدت ما سبق نشره بتاريخ 27 أغسطس الماضي بعنوان "مشهد مرعب، محاولة اختطاف رجل وأسرته وتثبيته بسلاح في زهراء المعادي"، وأضافت أنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع ما يتم نشره عبر المواقع الإخبارية أو تداول مقاطع الفيديو والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حرصها على سرعة ضبط الخارجين عن القانون وحماية أمن المواطنين.

