التصريح بدفن جثة طفل سقط من سطح عقار بالصف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صباح اليوم، عقب سقوطه من سطح عقار في إحدى القرى التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

واستمعت النيابة لأقوال أهل الطفل ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

تفاصيل الواقعة

كان  مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا بسقوط طفل يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات يُدعى "مروان" من أعلى سطح العقار، حيث اختل توازنه وسقط مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

نيابة الجيزة الصف الجيزة مركز شرطة الصف

