وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

شيعت الأجهزة الأمنية، اليوم، جثامين 8 عناصر إجرامية ضمن بؤرة إجرامية تم القضاء عليها مؤخرًا في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وأكدت مصادر أمنية أن العناصر التي تم القضاء عليها كانت من أخطر البؤر الإجرامية في المنطقة، ومتورطة في قضايا اتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وجرائم عنف متعددة.



وقد تم تشييع الجثامين وسط حراسة أمنية مشددة لضمان عدم وقوع أي أحداث خلال مراسم التشييع، مع اقتصارها على أسر العناصر المذكورة.

وعلى جانب آخر، سادت حالة من أجواء الاحتفال فى بعض المناطق القريبة أثر القضاء على العناصر الإجرامية التي كانت تشهد حالة من البلطجة وفرض السيطرة.

أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالدقهلية

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، نجحت فى القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وفرض السيطرة المسلحة على إحدى القرى بمركز منية النصر.

تفاصيل العملية الأمنية

رصدت الأجهزة الأمنية البؤرة التي تضم 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات متنوعة أبرزها: السرقة بالإكراه، الإتجار بالمواد المخدرة، حيازة أسلحة نارية، إطلاق أعيرة نارية، والحريق العمد. وقد دأبوا على تعزيز سطوتهم الإجرامية عبر حيازة الأسلحة النارية وتهديد المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العناصر بمأمورية في منطقة زراعية بالقرية، حيث بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفع القوات للتعامل. وأسفر ذلك عن مصرع 8 من العناصر الإجرامية وإصابة آخر.

المضبوطات

عُثر بحوزتهم على: 9 قطع أسلحة نارية (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش)، 16 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – حشيش – شابو – هيروين)، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 1.5 مليون جنيه.



الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط كافة العناصر الجنائية الخطرة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

