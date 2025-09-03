الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حبس المتهمة بقتل نجلتها بمساعدة شقيقها في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمة بقتل ابنتها بالاشتراك مع شقيقها، بزعم تأديبها والشك في سلوكها بمدينة الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات أن الأم استعانت بشقيقها بدعوى تأديب ابنتها، فاعتديا عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديهما.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية واعداد تقرير واف عن سبب الوفاة. 

واعترفت المتهمة بقتل ابنتها بمساعدة شقيقها في الصف أثناء التحقيق معها أمام قوات المباحث، أنها تعدت عليها بالضرب المبرح بمساعدة شقيقها. 

وأضافت المتهمة: “مكنش قصدي أموتها كنت بأدبها بس، وكانت عايزاها تكون بنت محترمة، و”خلال دا شدينا مع بعض، استعنت بشقيقي لتأديبها وتعدينا عليها بالضرب المبرح حتي سقطت مغشيا عليها، ولكن فوجئت انها فارقت الحياة".

القبض علي المتهمين بالجيزة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثمان فتاة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعى "داليا" 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقة.

وكشفت التحريات أن والدتها 50 سنة، استعانت بشقيقها 30 سنة، بائع، لتأديبها، فانهالا عليها ضربا حتى فارقت الحياة.

وتم ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

