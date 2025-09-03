ضبط صانعة محتوى غسلت 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط صانعة محتوى مقيمة بمحافظة الجيزة، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

كانت التحريات أوضحت أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وثبت قيامها بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

