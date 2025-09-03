الأربعاء 03 سبتمبر 2025
ضبط أكثر من 3 ملايين قرص طبي ومستلزمات مجهولة المصدر بـ3 محافظات

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط أكثر من 3.7 مليون قطعة مستلزمات وأقراص طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومصنوعة من خامات غير مطابقة للمواصفات، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية.

جاء الضبط داخل 3 مخازن غير مرخصة لتجارة الأدوية الطبية وإحدى الصيدليات، بنطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة المختصة.

