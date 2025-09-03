الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تلقي القبض على لص أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة فى أكتوبر

الداخلية تلقى القبض
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبه من داخلها حال توقفها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول").. وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات - 2 جهاز لاب توب – هاتف محمول – 2 جهاز لوحى "أى باد"– 2 حقيبة – الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وكذا ارتكابه عدة وقائع سرقات مماثلة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

