مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

شهدت منطقة صحراوية في مواجهة قرية الفنت التابعة لمركز الفشن ببني سويف، تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار استمر نحو «90 دقيقة» بين قوات الشرطة وأحد العناصر الإجرامية الخطرة المتخصص في تجارة المواد المخدرة.

البداية عندما قادت قوة أمنية برئاسة اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي حملة لضبط المتهم (م.ف – 28 عامًا) المطلوب في 8 قضايا مخدرات، والصادر بحقه قرارات ضبط وإحضار في قضيتين جديدتين، وما أن وصلت القوات إلى المنطقة حتى بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، ليتحصن داخل منزل مكوّن من طابق واحد وسط الزراعات، الأمر الذي دفع القوات إلى إنذاره والاشتباك معه واستمر تبادل النيران لمدة ساعة ونصف متواصلة.

ونجحت قوات الشرطة في «تصفية المتهم» والسيطرة على الموقف، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت« بـ 7 كيلو من مخدر الحشيش»، إضافة إلى بندقيتين وسلاح آلي وأكثر من 7 قطع فرد خرطوش وكمية ضخمة من الطلقات.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان المتهم بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، والتحفظ على الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة المضبوطة، مع تكليف المعمل الجنائي بفحصها وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.