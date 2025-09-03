الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 30 متسولا ومتعاطي مخدرات في الإسكندرية

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم التسول واستجداء المارة، حيث نفّذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 شخصًا لقيامهم بممارسة أعمال التسول واستجداء المواطنين، إضافة إلى تعاطي المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

كما تم ضبط بحوزتهم 10 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر "البودر"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم "العلاج الروحاني" في الإسكندرية

تطورات جديدة في بلاغ لقاء سويدان ضد مطعم شهير بعد تعرضها لتسمم غذائي

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط وردع تلك الممارسات المخالفة للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية استجداء المارة استجداء المواطنين أجهزة وزارة الداخلية أعمال التسول أسلحة بيضاء الأجهزة الأمنية قطاع الأمن العام قسم شرطة أول العامرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم "العلاج الروحاني" في الإسكندرية

تطورات جديدة في بلاغ لقاء سويدان ضد مطعم شهير بعد تعرضها لتسمم غذائي

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "سرفيس" بلوحات ملاكي في الشرقية

وصلة مزاح تنتهى بتمزيق جسد طالب في الشرقية، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

ضبط سائق توك توك اعتدى على سيدة بالقاهرة

ضبط صانعة محتوى غسلت 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع

ضبط متهم أطلق النار على صاحب معرض سيارات بالقليوبية

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

الأكثر قراءة

مدبولي يطلب مقترحًا متكاملًا من "إيليت سولار" لتوطين التكنولوجيا وإنتاج الطاقة

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

الداخلية تلقي القبض على لص أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة فى أكتوبر

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

نص قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

أحمد كجوك يكشف أسرار حياته الشخصية: لدي 6 إخوة وأنا وزير مالية البيت (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد حاسم من أمين الفتوى على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

ما حكم الشرع فى الحركة والتمايل أثناء ذكر الله؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بالمناكير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads