الداخلية تضبط 30 متسولا ومتعاطي مخدرات في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم التسول واستجداء المارة، حيث نفّذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 شخصًا لقيامهم بممارسة أعمال التسول واستجداء المواطنين، إضافة إلى تعاطي المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

كما تم ضبط بحوزتهم 10 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر "البودر"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط وردع تلك الممارسات المخالفة للقانون.

