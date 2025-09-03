ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بالشرقية تقدر قيمتها المالية بحوالي 240 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابي يضم (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمواد المستخدمة في إعادة تدويرها تمهيدًا للإتجار بها، متخذين من أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (370 ألف قرص مخدر لعقارى "الترامادول، الكبتاجون" –325 كيلو جرام من مسحوق "الترامادول، الكبتاجون" المخدرين - 325 كيلو جرام من المواد الخام - الأدوات والمعدات "المستخدمة في إعادة تدوير الأقراص المخدرة").. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (240 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

