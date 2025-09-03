الأربعاء 03 سبتمبر 2025
وصلة مزاح تنتهى بتمزيق جسد طالب في الشرقية، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة.
 

تابعت أجهزة الأمن، منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض بالشرقية مما أدى إلى إصابته.

 وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة بلبيس بالشرقية بلاغا من طالب بتضرره من طالبين جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية متفرقة، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وقررا بالتخلص من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

