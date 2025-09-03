تطورات جديدة في بلاغ لقاء سويدان ضد مطعم شهير بعد تعرضها لتسمم غذائي

نُقلت الفنانة لقاء سويدان إلى أحد المستشفيات بمنطقة العجوزة، وذلك عقب شعورها بآلام حادة في المعدة بعد يوم واحد فقط من تحريرها محضر ضد مطعم شهير بمنطقة الزمالك.

وأجرت سويدان عددا من الفحوصات الطبية، كما خضعت لإجراءات تطهير للمعدة وتم وضعها على المحاليل الطبية لحين استقرار حالتها الصحية.

وكانت الفنانة تقدمت ببلاغ رسمي بقسم شرطة قصر النيل تتهم فيه المطعم بتقديم وجبة "شاورما" تحتوي على دواجن فاسدة.

وعلى إثر ذلك ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العاملين بالمطعم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة أن حالتها الصحية مستقرة حاليًا وتخضع للمتابعة الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.