مشهد مرعب، محاولة اختطاف رجل وأسرته وتثبيته بسلاح في زهراء المعادي (فيديو)

محاولة اختطاف، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف محاولة اختطاف أسرة داخل سيارة، حسبما زعم شهود العيان وصاحب السيارة، حيث قام صاحب السيارة بالاستنجاد بعمال أحد مراكز الصيانة لمساعدته، الأمر الذي أدى لهروب الخاطف المزعوم قبل الإمساك به.

محاولة اختطاف رجل وأطفاله في سيارة بالمعادي

ويظهر مقطع الفيديو صاحب سيارة، وهو يدخل أحد مراكز صيانة السيارات للاستنجاد بعمال المركز، من عملية اختطاف له ولأسرته من قبل بعض الأشخاص، حيث قام أحدهم بالركوب داخل السيارة التي أرادوا خطفها، وأجبره على السير خلف سيارة الخاطفين، لكن صاحب السيارة غافل الخاطف واتجه نحو مركز الصيانة، بدلًا من تكملة الطريق خلف سيارة الخاطفين.

وقال أحد شهود العيان داخل مركز الصيانة عن عملية الاختطاف إن "صاحب السيارة كان مخطوفا هو وأطفاله وسيارته، ودخل يستنجد بنا، وعندما توقف السيارة نزل الخاطف، بحسب زعمهم، مهرولًا منها، وأخذ يردد "ألحقوني بتخطف"

تثبيت صاحب سيارة بالسلاح في زهراء المعادي

وأكد شاهد العيان "أن صاحب السيارة بعد الاستنجاد بهم، قام ومعه مجموعة من العمال بمركز الصيانة بالهرولة خلف الخاطف المزعوم".

وحكى شاهد العيان أن "صاحب السيارة تم تثبيته في منطقة زهراء المعادي، حيث زعم الخاطف أنه من الأموال العامة وطلب من صاحب السيارة السير خلف إحدى السيارات وتتبعة سيارة أخرى، لكن صاحب السيارة غافلهم، ودخل مركز الصيانة، وحكى للعمال الذين حاولوا اللحاق بالخاطف المزعوم".

وقال شاهد العيان: إن “صاحب السيارة تم تثبيته بالسلاح، ولكن عند مطاردته من قبل صاحب السيارة وعمال مركز الصيانة اختفى، ولم يتمكن أحد من اللحاق به، حيث كانت تنتظره سيارتين”.

وأثار الفيديو مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا مقطع الفيديو للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية للتحقيق في الأمر، والقبض على هؤلاء الأشخاص الذين وصفوهم بأنهم قاموا بـ "ترويع المواطنين" ومعاقبتهم.

وتبقى هذه المقاطع في إطار التداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن لنا التأكد من حقيقة مقاطع الفيديو، وتبقي عملية التحقق في يد الأجهزة المختصة.



